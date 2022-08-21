Понравились друг другу: после «Барби» Райан Гослинг хочет попасть в еще один фильм Марго Робби

Похоже, что Райану Гослингу и Марго Робби понравилось играть вместе. В марте-июле 2022 года они снялись в новом фильме «Барби», собственно, в ролях куклы Барби и ее бойфренда Кена. А теперь актер ведет переговоры о том, чтобы присоединиться к актрисе в еще одном проекте – перезапуске «Одиннадцати друзей Оушена».
Этот слух подтвердили журналисты издания The Hollywood Reporter. Робби и ее муж-продюсер Том Акерли запустили проект ребута классического криминального фильма («Друзей Оушена» 1960 года с Фрэнком Синатрой, а не 2001-го с Джорджем Клуни). Его действие развернется в Европе 1960-х годов.
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Проект еще не получил «зеленый свет» от студии Warner Bros., но, если все сложится, то съемки начнутся весной 2023 года. И мы снова увидит Марго и Райана на одном экране.