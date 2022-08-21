Понравились друг другу: после «Барби» Райан Гослинг хочет попасть в еще один фильм Марго Робби

Похоже, что Райану Гослингу и Марго Робби понравилось играть вместе. В марте-июле 2022 года они снялись в новом фильме «Барби», собственно, в ролях куклы Барби и ее бойфренда Кена. А теперь актер ведет переговоры о том, чтобы присоединиться к актрисе в еще одном проекте – перезапуске «Одиннадцати друзей Оушена».

Этот слух подтвердили журналисты издания The Hollywood Reporter. Робби и ее муж-продюсер Том Акерли запустили проект ребута классического криминального фильма («Друзей Оушена» 1960 года с Фрэнком Синатрой, а не 2001-го с Джорджем Клуни). Его действие развернется в Европе 1960-х годов.