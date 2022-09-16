Питт, Клуни и Деймон вернутся грабить казино в фильме «Четырнадцать друзей Оушена»

После выхода «Тринадцати друзей Оушена» в 2007 году Джордж Клуни, Брэд Питт и Мэтт Деймон поклялись, что больше не будут сниматься в этой франшизе. Окей, тогда почему 15 лет спустя в прессе появилась следующая новость?

Готовится к съемкам фильм «Четырнадцать друзей Оушена» со всей звездной троицей. У картины уже есть сценарий.

«Наконец-то собралась подходящая команда для этой работы, чтобы добиться огромного успеха, и главные звезды подумали, что было бы неплохо вернуться к ней снова, - сообщает источник издания The Sun. - Франшиза пользуется огромной популярностью, а блестящая сюжетная линия стала возможностью, которую нельзя было упускать».

Слухи о том, что «друзья Оушена» соберутся вновь, ходили давно. Но за прошедшие годы несколько актеров из оригинальной команды покинули этот свет, что в значительной степени застопорило работу над продолжением.