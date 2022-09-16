Питт, Клуни и Деймон вернутся грабить казино в фильме «Четырнадцать друзей Оушена»

После выхода «Тринадцати друзей Оушена» в 2007 году Джордж Клуни, Брэд Питт и Мэтт Деймон поклялись, что больше не будут сниматься в этой франшизе. Окей, тогда почему 15 лет спустя в прессе появилась следующая новость?
Готовится к съемкам фильм «Четырнадцать друзей Оушена» со всей звездной троицей. У картины уже есть сценарий.
«Наконец-то собралась подходящая команда для этой работы, чтобы добиться огромного успеха, и главные звезды подумали, что было бы неплохо вернуться к ней снова, - сообщает источник издания The Sun. - Франшиза пользуется огромной популярностью, а блестящая сюжетная линия стала возможностью, которую нельзя было упускать».
Слухи о том, что «друзья Оушена» соберутся вновь, ходили давно. Но за прошедшие годы несколько актеров из оригинальной команды покинули этот свет, что в значительной степени застопорило работу над продолжением.
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Напомним хорологию франшизы:
- 2001 год - «Одиннадцать друзей Оушена» - 450 млн долларов в прокате;
- 2004 год - «Двенадцать друзей Оушена» - 363 млн долларов в прокате;
- 2007 год - «Тринадцать друзей Оушена» - 311 млн долларов в прокате;
- 2018 год - «8 подруг Оушена» (спин-офф без мужчин) – 298 млн долларов в прокате.
Кстати, актриса Марго Робби тоже затеяла снять своих «друзей Оушена», но не современных.