НТВ назвал дату выхода в эфир «Слова пацана» о Казани 80-х годов

Телеканал НТВ начнет показывать нашумевший сериал «Слово пацана». Известно, что выход первой серии намечен на 15 апреля.
В ней произойдет знаковая встреча восьмиклассника Андрея, роль которого играет Леон Кемстач, с подростком его возраста Маратом (Рузиль Минекаев) из уличной банды Казани «Универсам».
Первое знакомство будет в автобусе, когда хулиган станет вымогать деньги, а продолжится общение уже в школе и дома у Марата. Отличник должен будет подтянуть английский язык юного бандита.
Никита Кологривый. Кадр из сериала «Слово пацана», Жора Крыжовников, 2023 год.
Позже появляется и оскандалившийся с дракой в кафе Никита Кологривый, который сыграл роль Кощея. Он просит Марата помыть Иж-2715 «Пирожок» — руками в холод.
«Выходит человек. Радостно. Встретить надо. Правильно? Только машина грязная, неудобно перед людьми. Надо помыть, чтобы пацанов встретить по-людски. Я просто приболел, сам не могу», — обращается он к Адидасу-младшему.
Премьера на НТВ пройдет в 23 часа по московскому времени.
Рассказывая о своем сериале, Жора Крыжовников отметил, что лента о казанских криминальных группировках 80-х годов снималась не в Поволжье. Для съемок был выбран Ярославль. В нем еще можно найти много улиц, которые не изменились за последние тридцать лет.
Ранее Рузиль Минекаев ответил на вопрос о втором ребенке.