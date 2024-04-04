НТВ назвал дату выхода в эфир «Слова пацана» о Казани 80-х годов

Позже появляется и оскандалившийся с дракой в кафе Никита Кологривый, который сыграл роль Кощея. Он просит Марата помыть Иж-2715 «Пирожок» — руками в холод.

«Выходит человек. Радостно. Встретить надо. Правильно? Только машина грязная, неудобно перед людьми. Надо помыть, чтобы пацанов встретить по-людски. Я просто приболел, сам не могу», — обращается он к Адидасу-младшему.

Премьера на НТВ пройдет в 23 часа по московскому времени.

Рассказывая о своем сериале, Жора Крыжовников отметил, что лента о казанских криминальных группировках 80-х годов снималась не в Поволжье. Для съемок был выбран Ярославль. В нем еще можно найти много улиц, которые не изменились за последние тридцать лет.

Ранее Рузиль Минекаев ответил на вопрос о втором ребенке.