Актер из «Слова пацана» Рузиль Минекаев признался, что отказался от планов завести второго ребенка

Рузиль Минекаев, известный многим зрительницам благодаря роли Марата в сериале «Слово пацана», счастлив в браке с актрисой Азизой Бекмановой. Пара встретила друг друга во время учебы в театральном училище. Они оформили отношения согласно всем традициям. Год назад они стали родителями. Своего сына влюбленные назвали Рэмиль. Актер восхищается супругой, которая растит мальчика. Он признавался, что первое время она почти не спала.

На днях Рузиля спросили о планах на расширение семьи. Артист признался, что хотя он задумывался о большой семье, он понимает, насколько это сложно. Его жена Азиза после рождения ребенка поставила на паузу свою актерскую карьеру, но теперь постепенно возвращается в профессию. Пара решила, что пока они не будут заводить еще детей.

«Это так сложно на самом деле. Бывает такое что хочется, но ты понимаешь, как это трудно и жена хочет карьеру, работать, а не сидеть все время дома с детьми. Поэтому мы не стали планировать и отказываться. Решили пустить на самотек», — высказался он в YouTube-шоу NE SHOPPING.

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Некоторые фанатки Рузиля, увидев его жену, начали оставлять негативные комментарии о ее внешности, утверждая, что она выглядит старше своего мужа. Однако, пара старается не обращать внимание на критику и продолжает строить свою жизнь вместе.

В копилке Азизы есть ряд известных проектов, включая сериал «Два холма» и «Сеструха».