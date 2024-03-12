Чем сериал «Слово пацана» не понравился российским знаменитостям и какие фильмы они выдвинули бы на «Оскар»

В Лос-Анджелесе состоялась ежегодная церемония награждения премией «Оскар». Несмотря на то что, Россия не принимала участие в мероприятии, в нашем кинематографе, по праву, немало картин, заслуживающих заветную статуэтку.
Teleprogramma.pro поинтересовалась у знаменитостей и экспертов, какие фильмы могли бы стать победителями, по их мнению.
Иосиф Пригожин не успевает смотреть сериалы. Фото: Global Look Press
Иосиф Пригожин
Продюсер Иосиф Пригожин выдвинул бы на «Оскар» фильм Никиты Михалкова «Солнечный удар».
«Этот фильм как раз-таки «оскароносный», он мог бы быть на «Оскаре», но, к сожалению, это невозможно. Вот он был масштабный. Здесь мы впервые увидели Милоша Биковича».
Если исходить из кассового сбора, то Пригожин отдает «Оскар» «Чебурашке».
Пригожин готов отдать «Оскар» «Чебурашке». Фото: кадр из фильма «Чебурашка»
Вообще Иосиф Пригожин не успевает смотреть фильмы и сериалы, потому что постоянно работает. Но о сериале «Слове пацана» продюсер слышал, смотрел и даже высказался не самым лучшим образом.
Ему жаль героиню Анны Пересильд Айгуль, Иосиф Игоревич категорически не согласен с тем, что ее все осудили.
Пригожину жаль персонажа Айгуль. Фото: кадр из сериала «Слово пацана»
«Тогда были другие принципы и по драматургии там все не совсем верно», - считает Пригожин.
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Виталина Цымбалюк-Романовская
Пианистка и бывшая супруга российского актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала, что новые фильмы вообще не смотрит, потому что они ей не нравятся.
«Это уже совсем другое время, другая школа. Мне это кино просто не близко. А не потому, что они плохие или хорошие. Но я не киновед, не обязана разбираться».
Виталина Цымбалюк-Романовская не смотрит телевизор. Фото: Global Look Press
Лишь иногда Виталина может позволить себе потратить время на какой-то сериал, чтобы просто знать, что происходит. Но ничего из просмотренного не зацепило артистку.
«Я хожу на концерты, поэтому я просто кино не смотрю вообще, телевизор стараюсь не включать».
Среди фильмов прошлых лет экс-жена Джигарханяна выделила картину «Здравствуй, это я!» 1965 года, где сыграл ее знаменитый супруг. Эта лента участвовала в конкурсной программе Каннского фестиваля в 1966 году.
Армен Джигарханян в картине «Здравствуй, это я!». Фото: кадр из фильма «Здравствуй, это я!»
Давид Шнейдеров
Советский и российский режиссер, кинокритик Давид Шнейдеров, как эксперт, конечно, имеет свое мнение по этому поводу.
Давид среди других картин выделил фильм «Капитан Волконогов бежал», «Сказку» Александра Сокурова и картину якутского режиссера «Айка».
Кинокритик считает, что фильм «Капитан Волконогов бежал» более всех достоин номинации на кинопремию. Фото: кадр из сериала «Капитан Волконогов бежал»
«Вот три фильма, но к сожалению, у всех этих фильмов нет прокатного удостоверения».
Кинокритик подчеркнул, что именно авторские российские фильмы обычно пользуются большим успехом, а коммерческие никого не интересуют.
«Любят именно авторское кино. У этих фильмов был бы определенный шанс как минимум попасть в номинацию».
Если говорить про сериалы, достойные кинопремии, то Давид Шнейдеров выделяет многосерийный фильм «Нулевой пациент» и первый сезон «Эпидемии».
Сериал «Нулевой пациент» заслуживает особого внимания, по мнению критика. Фото6 кадр из сериала «Нулевой пациент»
Нашумевший и ставший очень популярным сериал «Слово пацана» у критика не вызывает никаких эмоций. Он поделился, что, начиная с 4-й серии, заставлял себя его смотреть.
«Мне показались, сценарные дырки, неразвитые характеры, достаточное количество неправды. Причем, неправда в мелочах».
Шнейдеров вспомнил, что в 1985 году никто в 8-м классе пионерские галстуки не носил и белые фартуки девочки надевали лишь по праздникам.
«Для меня сериал «Слово пацана» явился абсолютной иллюстрацией к песне Сергея Шнурова «Никого не жалко». Я смотрю кино или сериал и мне нужно, чтобы герои вызывали какие-то эмоции. Здесь у меня ни один из героев не вызвал ни одну эмоцию. Мне никого не жалко. Совсем».
Кроме того, музыка в сериалах и фильмах должна быть дозирована. А здесь ее слишком много.
Давид Шнейдеров не оценил сериал «Слово пацана»