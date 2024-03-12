Чем сериал «Слово пацана» не понравился российским знаменитостям и какие фильмы они выдвинули бы на «Оскар»

В Лос-Анджелесе состоялась ежегодная церемония награждения премией «Оскар». Несмотря на то что, Россия не принимала участие в мероприятии, в нашем кинематографе, по праву, немало картин, заслуживающих заветную статуэтку.

Teleprogramma.pro поинтересовалась у знаменитостей и экспертов, какие фильмы могли бы стать победителями, по их мнению.