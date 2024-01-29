Цыганов рассказал, как Снигирь не могла попасть на кастинг «Мастера и Маргариты»: «Булгаков не пускал»

Российский актер Евгений Цыганов рассказал, что его жена Юлия Снигирь, сыгравшая роль Маргариты в полнометражном фильме «Мастер и Маргарита», нелегко попала на кастинг.

Оказывается, артистка попала «в страшную пробку», как выразился Цыганов. И могла, в принципе, не попасть на площадку.

«Юля написала режиссеру: «Видимо, меня не пускает Булгаков к вам на пробы», — рассказал Евгений.

При этом режиссер картины посоветовал Снигирь не быть суеверной. Иначе так с ума сойти можно.

В итоге мистики не случилось, Снигирь успешно прошла пробы и ее утвердили. А вот Цыганова изначально не рассматривали на роль Мастера. Актером заинтересовались, когда на это место пересмотрели уже много других его коллег. Но они не подошли.

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