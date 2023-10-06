Эльза вернется: Disney начала работу над мультфильмом «Холодное сердце – 3»

Режиссер студии Disney Animation Дженнифер Ли, работавшая над мультфильмами «Холодное сердце», на днях выступила на Лондонском кинофестивале и рассказала журналистам новые подробности о создании третьей части анимационной франшизы.

По ее словам, работа уже началась. Процесс идет тихо, но студия уже успела сделать несколько вдохновляющих вещей.

«Все, что я скажу, это то, что на прошлой неделе они выделили мне время, чтобы поработать над проектом с творческой командой. И я потрясена. Я так взволнована. Пока не знаю, что я с этим делаю. Возможно, ничего не делаю», — цитирует режиссера издание Deadline.

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Напомним, первые два мультфильма «Холодное сердце» занимают вторую и четвертую строчки в рейтинге самых кассовых анимационных картин за всю историю кино. Ранее франшиза возглавляла этот список.