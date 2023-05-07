Герои советского телехита «Гостья из будущего» и новой экранизации той же повести: было - стало

Бондарчук озвучил летающего робота Вертера, который помогает главным героям в борьбе с космическим злом. То еще новшество: такого можно видеть во множестве американских видеоигр, а также в фильмах «Флаббер», «Звездные войны» и др.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алеся МУРАШКЕВИЧ, дочь Натальи Гусевой: «К Алисе, естественно, больше всего потенциальных претензий. Но внешность у Даши Верещагиной уникальная. Женственная, озорная, современная. Я бы влюбилась в такую без памяти, если бы была мальчишкой. Также заинтриговал злодей, харизматичный, но совершенно неожиданный для пирата. Осталось только посмотреть на актерскую игру. Из того, что немного расстроило: это не совсем тот книжный мир. Скорее, наше современное представление о будущем в духе киберпанка, в который не очень-то хотелось бы попасть в будущем.

То ли дело ретрофутуризм Булычева! Все-таки это уникальная стилистика, в которой было столько важных деталей, столько тепла. Есть вот этот страх получить на выходе традиционный блокбастер. Но я больше рада, потому что среди моих ровесников мало тех, кто видел оригинальную «Гостью», а поколение младше тем более пропускает советские фильмы. Хочется, чтобы эта вселенная жила и дальше, чтобы ее помнили, обсуждали, сравнивали».