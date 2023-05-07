Герои советского телехита «Гостья из будущего» и новой экранизации той же повести: было - стало

И вот книжка попала в руки современных киноделов. Продюсер Федор Бондарчук готовится выпустить новую версию этой истории. Фильм «Сто лет тому вперед» режиссера Александра Андрющенко («Спутник», «Лед», «Вторжение», «Притяжение») выйдет в кинотеатрах в конце года. «Телепрограмма» сравнивает персонажей двух фильмов.
Алиса Селезнева
Фото: кадр из фильма
При всей аскетичности образа девочка из будущего в исполнении Натальи Гусевой стала настоящим секс-символом для всех подростков СССР. Подростковая красота и неуловимая манкость были заключены внутри актрисы - в ее гигантских глазах инопланетянки, едва открытых плечах и неотразимой улыбке. Некоторая мальчуковость считывалась за счет короткой прически, но не была агрессивной.
Фото: кадр из фильма
Чего не скажешь о новой Алисе (Дарья Верещагина) - выкрашенная в розовый цвет пацанка с замашками неформального лидера отсылает к героиням не советского телевидения, а последних частей «Терминатора», где эмансипе побеждает и роботов, и здравый смысл.
Коля Герасимов
Фото: кадр из фильма
Лопоухий и губастый актер Леша Фомкин, органично проживший сюжет «Гостьи из будущего» в образе шестиклассника Коли Герасимова, ушел из жизни рано - всего в 26 лет. Современные продюсеры не стремились сделать нового героя похожим на советского.
Фото: кадр из фильма
Поэтому в фильм ввели Марка Эйдельштейна (чтоб девочки смотрели!). Судя по трейлеру, актер в очередной раз умело отыгрывает хрупкую, испуганную и травмированную буллингом одноклассников лань, а не любознательного школяра с авоськой, стремящегося победить злодеев из другой вселенной.
Профессор Селезнев
Фото: кадр из фильма
В советском сериале папу Алисы, директора московского космического зоопарка Космозоо Игоря Селезнева, сыграл ведущий шоу «Спокойной ночи, малыши!» Юрий Григорьев. Значит, в нашем новом фильме на роль этого героя надо было позвать безупречного и пользующегося непререкаемым авторитетом у аудитории «положительного» актера.
Фото: кадр из фильма
Таких немного. Выбор пал на Константина Хабенского. Визуальный образ героя списали с мультяшной версии Селезнева из «Тайны третьей планеты».
Космический пират Весельчак У
Фото: кадр из фильма
Прошло почти 40 лет - и Весельчак У тоже поменялся. Вместо квадратного злодея в кепке в блестящем исполнении Вячеслава Невинного в современной картине мы увидим фактически героя вселенной американских комиксов.
Фото: кадр из фильма
Поправившийся Саша Петров ушел от амплуа субтильных хулиганистых ловеласов и предстал в образе инфернального негодяя, напоминающего и всем известного Таноса (костюмом прежде всего), и свиномутанта Бибопа из «Черепашек-ниндзя».
Космический пират Глот
Фото: кадр из фильма
Удивительным образом звезда «Большой перемены» Михаил Кононов перевоплотился в крысоподобного и омерзительного героя с торчащим клыком без всякого грима. Само появление персонажа в кадре вызывало страх и обозначало опасность. А вот нынешним художникам пришлось постараться, чтобы показать современного злодея: вместо Крыса в картину ввели Глота (у Булычева в книге такого героя нет) - лысого героя мультфильма «Тайна третьей планеты».
Фото: кадр из фильма
Образ взял на себя Юрий Борисов. Шрамированный и обтянутый кожей, словно анатомическое пособие из медицинского вуза, он похож то ли на андроида Вижена из команды «Мстителей» Marvel, то ли на Доктора Манхэттена (еще одного героя американских комиксов).
Вертер
Фото: кадр из фильма
Евгений Герасимов, сыгравший верного помощника советских пионеров Алисы и Коли, теперь уже очень серьезный человек: заседает в Мосгордуме, руководит Театром Луны. Поэтому продюсер нового проекта решил сыграть персонального андроида сам. Правда, только голосом.
Фото: кадр из фильма
Бондарчук озвучил летающего робота Вертера, который помогает главным героям в борьбе с космическим злом. То еще новшество: такого можно видеть во множестве американских видеоигр, а также в фильмах «Флаббер», «Звездные войны» и др.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Алеся МУРАШКЕВИЧ, дочь Натальи Гусевой: «К Алисе, естественно, больше всего потенциальных претензий. Но внешность у Даши Верещагиной уникальная. Женственная, озорная, современная. Я бы влюбилась в такую без памяти, если бы была мальчишкой. Также заинтриговал злодей, харизматичный, но совершенно неожиданный для пирата. Осталось только посмотреть на актерскую игру. Из того, что немного расстроило: это не совсем тот книжный мир. Скорее, наше современное представление о будущем в духе киберпанка, в который не очень-то хотелось бы попасть в будущем.
То ли дело ретрофутуризм Булычева! Все-таки это уникальная стилистика, в которой было столько важных деталей, столько тепла. Есть вот этот страх получить на выходе традиционный блокбастер. Но я больше рада, потому что среди моих ровесников мало тех, кто видел оригинальную «Гостью», а поколение младше тем более пропускает советские фильмы. Хочется, чтобы эта вселенная жила и дальше, чтобы ее помнили, обсуждали, сравнивали».