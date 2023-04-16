«Стоило диких денег»: как Михаил Пореченков снимался в гробу в фильме «Русский крест»

С 16 апреля в российский прокат выходит фильм режиссера Эдуарда Боякова «Русский крест». В его основу легла одноименная поэма Николая Мельникова. На съемках этого фильма исполнителю главной роли Михаилу Пореченкову в прямом смысле приходилось нести свой тяжкий крест.

О чем фильм «Русский крест»

Картина рассказывает о рядовом жителе российского села Иване Ростке, тяжело переживающем лихие 90-е. В последние годы судьба не жалует этого человека: жена умерла, а дочки подались в город. К тому же из-за несчастного случая мужчина лишился руки. Неудивительно, что он находит истину в вине.

Но однажды Иван видит удивительный сон, после которого решает раз и навсегда отказаться от пагубной привычки и обратиться к Богу. А еще Иван Росток не без поддержки односельчан принимает решение своими силами восстановить местный храм.

И чтобы осуществить задуманное, вместе со своим верным другом – псом Кубиком (Кстати, роль четвероного друга сыграл пес-профессиональный актер, снявшийся уже в нескольких картинах) в поисках добра отправляется по окрестным селам, таская на спине тяжелый крест…

Кто-то из сельчан помогает Ивану советами и деньгами, кто-то считает его обычным юродивым, а иные держат камень за пазухой...

Закадровый поэтический текст Николая Мельникова в картине читает актриса Полина Чернышова, которая также играет роль рассказчика. Другие артисты, например, знаменитый актер Юрий Кузнецов, тоже говорят стихами, но это не выглядит чем-то противоестественным.

Все же значительная часть поэтической нагрузки ложится на Полину. Как пошутил Михаил Пореченков, он согласился на роль в том числе и из-за небольшого количества текста.