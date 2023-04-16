«Стоило диких денег»: как Михаил Пореченков снимался в гробу в фильме «Русский крест»

С 16 апреля в российский прокат выходит фильм режиссера Эдуарда Боякова «Русский крест». В его основу легла одноименная поэма Николая Мельникова. На съемках этого фильма исполнителю главной роли Михаилу Пореченкову в прямом смысле приходилось нести свой тяжкий крест.
О чем фильм «Русский крест»
Картина рассказывает о рядовом жителе российского села Иване Ростке, тяжело переживающем лихие 90-е. В последние годы судьба не жалует этого человека: жена умерла, а дочки подались в город. К тому же из-за несчастного случая мужчина лишился руки. Неудивительно, что он находит истину в вине.
Но однажды Иван видит удивительный сон, после которого решает раз и навсегда отказаться от пагубной привычки и обратиться к Богу. А еще Иван Росток не без поддержки односельчан принимает решение своими силами восстановить местный храм.
И чтобы осуществить задуманное, вместе со своим верным другом – псом Кубиком (Кстати, роль четвероного друга сыграл пес-профессиональный актер, снявшийся уже в нескольких картинах) в поисках добра отправляется по окрестным селам, таская на спине тяжелый крест…
Кто-то из сельчан помогает Ивану советами и деньгами, кто-то считает его обычным юродивым, а иные держат камень за пазухой...
Закадровый поэтический текст Николая Мельникова в картине читает актриса Полина Чернышова, которая также играет роль рассказчика. Другие артисты, например, знаменитый актер Юрий Кузнецов, тоже говорят стихами, но это не выглядит чем-то противоестественным.
Все же значительная часть поэтической нагрузки ложится на Полину. Как пошутил Михаил Пореченков, он согласился на роль в том числе и из-за небольшого количества текста.
Кадр из фильма «Русский крест». Фото: пресс-служба кинокартины
Эдуард Бояков: «Михаил видел Ивана русским богатырем, а я – невротичным худым человеком»
По словам Эдуарда Боякова, съемочная группа долго искала исполнителя главной роли. Кто-то из артистов был знаком с поэмой Николая Мельникова, кто-то – нет.
И тогда продюсер картины Вадим Горяинов предложил рассмотреть кандидатуру Михаила Пореченкова. Эдуард Бояков не сразу согласился с таким выбором, поскольку представлял Ивана как худого невротичного человека, тогда как актер не соответствует таким критериям.
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«Когда мы встретились с Михаилом, то он сказал, что видит Ивана этаким русским богатырем. Но для меня это было то же самое, что, если бы пришла Мисс Мира и сказала бы, что Баба - Яга должна выглядеть именно так, как она, - пояснил Эдуард Бояков.
– Однако в ходе работы с Михаилом Пореченковым я, конечно, поменял свое мнение. Вообще, мы взялись за довольно опасную тему, это такая территория, где очень легко скатиться в нарочитое высокомерное мессианство. Но благодаря Михаилу такого не произошло. Он шел от себя, честно работал. И я видел перед собой большого профессионала».
По словам Эдуарда Боякова, к тому же Михаил Пореченков провел немало времени в Оптине пустыне, поддерживает связи с монастырями, с духовниками. И главное - его духовный опыт позволяет сказать зрителю нечто важное.
Михаил Пореченков: «Носить крест в картине легко, а вот по-настоящему – тяжело»
Михаил же признался, что получил благословение на эту роль. И кажется, что это помогло ему!
Съемочный процесс проходил без эксцессов: киногруппе везло и с погодой, и с графиком занятости актеров. По словам артиста, все было сложно внутри, но без особых трудностей в производстве.
«А тяжело ли было носить крест на съемках фильма? По виду он весит немало…» - поинтересовалась у Михаила Пореченкова Teleprogramma.pro
Кадр из фильма «Русский крест». Фото: пресс-служба кинокартины
«Носить крест в картине легко, а вот по-настоящему – тяжело. Но это надо делать! Поэтому вот такая двоякая история», - пояснил артист.
Многих зрителей картины занимал и другой вопрос. По сюжету фильма Ивану приходится лежать в гробу. Как Михаил Пореченков согласился на такой актерский подвиг?
«А хоронили не меня, - честно признался Михаил. – Так что съемки прошли замечательно! Эдуард сказал: «Не надо, поживи еще». Для меня сделали копию-манекен и погребали его, а я остался жив».
Как рассказал Эдуард Бояков, эта кукла стоила диких денег. Но сходство с оригиналом просто поразительно! А чтобы добиться его, использовались технологии 4 D.
Как жители деревни Бабье помогали киношникам
Как рассказал Эдуард Бояков нашему изданию, жители деревни Бабье в Тверской области, где проходила часть съемок (также фильм снимался в городе Торжок), всячески помогали киношникам. Группа заранее приехала туда с большой стопкой книг «Русский крест», раздала их местным и объяснила, что по поэме Николая Мельникова будет сниматься кино.
«Они нас приняли и хорошо к этому отнеслись. Кормили Михаила пирогами. Даже отозвались на предложение сниматься. Я этого хотел, но продюсеры отговаривали: «Так кино не делается. Сельчане либо напьются, либо подведут. У нас есть профессиональные люди. Мы их привезем из другого города и переоденем», - сказал Эдуард Бояков. - Но я настоял на съемке местных жителей. И те добрые слова, которые я потом услышал про массовку, для меня особенно приятны».
Отдельно стоит сказать про домик Ивана, здание сельсовета и избу архиерея, которые специально для фильма создавал художник-постановщик Константин Пахотин. По словам режиссера, он знает и любит русскую деревню. Удивительно и то, что Константин построил печку, которая по-настоящему растапливалась. Хотя проще было с этим не заморачиваться…
«За несколько дней до окончания съемок к нам пришли сельчане и сказали: «Какие крутые избы! А можете их оставить?» И мы выполнили просьбу местных жителей, - отметил Эдуард Бояков. - Не знаю, насколько можно в таких жить, они немножко декоративные!» Я и сам собираюсь приехать в деревню Бабье и посмотреть на них».
А вот храм, который зритель видит в начале фильма, действительно сейчас находится практически в разрушенном состоянии. И возможно, выход картины в широкий прокат может решить эту проблему…
Кадр из фильма «Русский крест». Фото: пресс-служба кинокартины
По словам Эдуарда Боякова, фильм посвящен поколению его родителей, людей 1940-х-1950-х годов рождения, которым 90-е годы нанесли тяжелейшую социальную и психологическую травму. И, к сожалению, не все смогли справиться с ней.
Вообще, картина Эдуарда Боякова заставляет задуматься над многими вопросами: почему Россия на протяжении всего исторического пути сталкивалась с войнами, революциями и прочими потрясениями? Как в очередную лихую годину выжить «маленькому человеку»? И как при всех выпавших испытаниях остаться Человеком с большой буквы?
Фильм получился трогательным и пронзительным, лишенным пафоса и назидательности, которые иногда присущи картинам на православную тематику.
Как шутит продюсер ленты Вадим Горяинов, жанр фильма – православный артхаус, который вполне может стать по-настоящему народным кино, поскольку его замысел понятен разным людям. Ведь каждый из нас так или иначе несет свой крест и мечтает построить свой храм…