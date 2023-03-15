Тарантино больше не будет снимать фильмы

Квентин Тарантино закончил работу над сценарием фильма «Кинокритик», который, как ожидается, станет последним в фильмографии знаменитого американского кинорежиссера. Известно, что действие картины разворачивается в Лос-Анджелесе, в середине 70-х годов ХХ века.

Вероятно, фильм будет посвящен Полин Кейл — американской журналистке, которая считалась одной из самых влиятельных женщин-кинокритиков. Предполагается, что съемки стартуют уже осенью 2023 года и что новый фильм станет последним в карьере 59-летнего Тарантино.

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Режиссер и сам неоднократно повторял, что планирует снять за свою жизнь не более 10 картин, сообщает телеканал «360» со ссылкой на The Hollywood Reporter.