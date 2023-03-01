«Размах «Армагеддона», только с огромным сердцем и юмором»: голливудский режиссер похвалил фильм «Вызов»

Голливудский продюсер и режиссер Бретт Ратнер написал в социальной сети пост о российском фильме «Вызов», ради съемок которого Клим Шипенко и Юлия Пересильд летали в космос.

«Только что посмотрел один из самых новаторских фильмов, которые я когда-либо видел, режиссера, моего бесстрашного друга Клима Шипенко. Он называется The Challenge («Вызов». — Прим. авт.), — пишет американский кинодел. — Клим — первый режиссер в истории, отправившийся в космос, чтобы снять крупный фильм! Он опередил Тома Круза в идее съемок в космосе, и теперь Тому придется сниматься на Луне».

«Клим лично отправился на МКС, чтобы снять и срежиссировать свой фильм с талантливой и смелой актрисой Юлией Пересильд. Фильм феноменален и поразил меня во всех смыслах! У него есть размах «Армагеддона» и «Гравитации», только с огромным сердцем и юмором».

«Это настоящее, так как было снято в космосе! Какое огромное достижение! Поздравляем Клима, его актеров и съемочную группу! Горжусь, что у меня есть друг, такой великий и талантливый режиссер и космонавт в придачу! Еще более впечатляющим, чем его талант, является то, что он является 575-м человеком в истории, побывавшим в космосе! Горжусь тем, что первым посмотрел фильм!»