Миссия невыполнима: Том Круз признался, на какие трюки он не согласится

Однако в новом интервью 60-летний киногерой признался, на какие трюки он не согласится. Так, бесстрашный Круз не станет кататься на спине акулы или управлять самолетом с завязанными глазами. Но актер заверил, что готов пролететь на парашюте над извергающимся вулканом, запрыгнуть на реактивном ранце в торнадо, сесть в самолет, которым управляет Харрисон Форд, и прыгнуть между двумя летящими самолетами (в зависимости от их скорости).

В шоу Jimmy Kimmel Live Том признался, что может сигануть со скалы с парашютом, а вот сноуборд и скейтборд – это совсем не его.

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Актер планирует выполнять трюки до тех пор, пока позволяет здоровье. Он добавил, что его мать позволяла ему рисковать на съемках, когда он был моложе, но теперь она благодарна за то, что не знала о некоторых его трюках заранее.