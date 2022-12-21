На мотоцикле в бездну: Том Круз показал, как выполнил «величайший каскадерский трюк в истории кино»

Кинокомпания Paramount Pictures выпустила 9-минутное видео о постановке «величайшего каскадерского трюка в истории кино». И это прыжок Тома Круза на мотоцикле с трамплина для фильма «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть 1» (он же седьмой фильм франшизы).

Сам по себе прыжок на мотоцикле с трамплина вряд ли может считаться чем-то особо выдающимся в среде каскадеров. Но 60-летний Том разогнался и прыгнул в пропасть горы – прямо в бездну! Без страховочного троса, надеясь только на парашют.

«Это, безусловно, самая опасная вещь, которую мы когда-либо делали, — говорит Круз в ролике. - Мы работали над этим годами. Мы собираемся снимать ее в Норвегии. Это будет прыжок на мотоцикле со скалы в стиле бейсджампинг. Я хотел сделать это с тех пор, как был маленьким ребенком. Все сводится к одному - к зрителям».

Посмотрите захватывающий ролик, но сразу предупреждаем, что он не тех, кто боится высоты. Сам прыжок показан с 6:35.