Для съемок «Чебурашки» купили 6 тонн апельсинов: как снимали нашумевший фильм

Добрый семейный фильм на Новый год - как раз то, чего всем так не хватало. Именно это (а еще отсутствие второй части «Аватара») помогло «Чебурашке» режиссера Дмитрия Дьяченко заработать в прокате беспрецедентную сумму - более 4 млрд руб. «Телепрограмма» рассказывает, как создавалась концепция проекта и от чего отталкивались авторы фильма при создании образов.

Живучий «Муравей»

Тот самый живописный домик для друзей, окруженный реликтовыми деревьями, в котором живет мрачный мизантроп Гена, увы, декорация (а так хотелось бы в нем побывать).

Надзорную башню и зимний сад снимали на территории санатория Орджоникидзе в Кисловодске - именно в этом городе (а еще в Пятигорске, Сочи, Москве и Подмосковье) прошла основная часть съемок. Интерьер жилища героя создали в павильоне, оно напоминает дом путешественника.

Так и есть - художники решили, что примерно так могла бы выглядеть дача Юрия Сенкевича, если бы он был садоводом.

Слепящего испанского солнца, которым залит весь фильм, тоже на самом деле не было. Это труд цветокорректоров. Сыгравший садовода Геннадия Сергей Гармаш жаловался, что погода очень сильно мешала группе комфортно работать.

- У нас было немало ночных сцен, - вспоминает актер. - Когда холодными ночами при температуре +5 нужно было изображать праздник, радость, лето и раздеваться, было чуть не по себе.

Колоритный мотороллер, на котором рассекал Геннадий (так же, как и крокодил Гена в повести Эдуарда Успенского), - настоящий раритет.