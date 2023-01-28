Для съемок «Чебурашки» купили 6 тонн апельсинов: как снимали нашумевший фильм

Добрый семейный фильм на Новый год - как раз то, чего всем так не хватало. Именно это (а еще отсутствие второй части «Аватара») помогло «Чебурашке» режиссера Дмитрия Дьяченко заработать в прокате беспрецедентную сумму - более 4 млрд руб. «Телепрограмма» рассказывает, как создавалась концепция проекта и от чего отталкивались авторы фильма при создании образов.
Живучий «Муравей»
Тот самый живописный домик для друзей, окруженный реликтовыми деревьями, в котором живет мрачный мизантроп Гена, увы, декорация (а так хотелось бы в нем побывать).
Надзорную башню и зимний сад снимали на территории санатория Орджоникидзе в Кисловодске - именно в этом городе (а еще в Пятигорске, Сочи, Москве и Подмосковье) прошла основная часть съемок. Интерьер жилища героя создали в павильоне, оно напоминает дом путешественника.
Так и есть - художники решили, что примерно так могла бы выглядеть дача Юрия Сенкевича, если бы он был садоводом.
Слепящего испанского солнца, которым залит весь фильм, тоже на самом деле не было. Это труд цветокорректоров. Сыгравший садовода Геннадия Сергей Гармаш жаловался, что погода очень сильно мешала группе комфортно работать.
- У нас было немало ночных сцен, - вспоминает актер. - Когда холодными ночами при температуре +5 нужно было изображать праздник, радость, лето и раздеваться, было чуть не по себе.
Колоритный мотороллер, на котором рассекал Геннадий (так же, как и крокодил Гена в повести Эдуарда Успенского), - настоящий раритет.
Как и крокодил Гена, садовник Геннадий уважает мотороллеры. Фото: кадр из фильма
Это популярный в советское время «Муравей», их начали выпускать в конце 50-х. Для съемок купили три таких аппарата. Их перебрали, перекрасили и бережно «состарили» еще раз. Кузовы сделали деревянными. Один мотороллер был трюковой: для прыжка Гены в сцене на фестивале шоколада.
Для этой сцены (снимали на хромакее - зеленом фоне, который при монтаже подменяют на натуру) мотороллер максимально облегчили, убрав мотор, а еще снабдили крепежом для тросов, чтобы подвешивать на кран. Два других были на ходу. На них Гармаш и гонял по Сочи.
Dolce & Gabbana для Шапокляк
Костюмы героев - отдельный вид искусства. Все они как будто и советские, и ультрасовременные - хипстерские, гламурные, модные, яркие. Костюмеры задали картине четыре основных цвета: бирюзовый, зеленый, желтый и розовый, а еще и два дополнительных: бордовый и шоколадный.
В этой палитре и живут герои «Чебурашки». И меняются тоже. Например, первое появление Риммы (прототипом этого образа стала Шапокляк), которую сыграла Елена Яковлева, - костюм кремового, бананового оттенка.
Наряды Риммы (Елена Яковлева, рядом юная актриса Ева Смирнова) тонко намекают на ее внутреннее состояние. Фото: кадр из фильма
А при переходе к прямой конфронтации с Геннадием наряды бизнесвумен приобретают цвет морской волны, становятся более агрессивными. На плечах появляются эполеты - таким образом, героиня как бы выходит на тропу войны за шоколадную империю и капризную внучку.
Референсом к созданию облика Риммы послужила Коко Шанель, начинавшая с изготовления шляпок. Поэтому у аналога Шапокляк крайне дорогой лук: сумка Dior, украшения Mercury, леопардовый костюм Dolce & Gabbana.
Винтажно, но люксово. Пайетки, золотая парча, стильное кимоно и так далее. Все это как бы «дорого и богато», но при этом производит ощущение фантиков из-под конфет, пустышки.
С Геной попроще: его рабочий костюм - камуфляжный (сшили отдельно, кнопки «состарили»), чтобы он удачно вписался в красоты Сочинского дендрария, а выходной - калька из советского кукольного мультика: бордовый замшевый пиджак с бабочкой и шляпа отсылают к тем временам, когда Геннадий был молод и счастлив.
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Бульдог, игуана и все-все-все
Насыщают и без того красочный и богатый мир «Чебурашки» зверушки. Их такое количество, что иногда создается ощущение, что герои взаимодействуют не в дендрарии, а в зоопарке. И это сознательный «оживляж» от авторов фильма.
В фильме снимались 26 крыс! И всего один Сергей Лавыгин. Фото: кадр из фильма
26 крыс, 8 канареек и попугаев, 6 морских свинок, бульдог и игуана и внимание к себе здорово привлекают, и особый колорит каждой сцене, в которой участвуют, придают. Чебурашка (его озвучивала и отыгрывала Ольга Кузьмина) как бы привозит с собой апельсиновое счастье и наводняет им скучный мир, в котором жил до этого раненный душой Геннадий.
Кстати, для стартовой сцены апельсинового града, в результате которого мохнатая «белорусская овчарка» и телепортировалась на юг России из Европы, пришлось купить 6 тонн (!) цитрусовых.
Тысячи апельсинов разбросали в Сочинском дендрарии и на Курортном бульваре в Кисловодске. По ним и ехал на мотороллере Гена. Разумеется, все плоды не раздавили, так что участники съемок растащили значительное количество апельсинов по домам.
- Визуально мы старались создать русский Лазурный Берег, - пояснил режиссер Дмитрий Дьяченко, - где все ухожено, классно и приятно живется. Объем доброты, заложенный в этот фильм, нереальный. Очень много трогательных ситуаций, которые растопят сердце каждого зрителя. Тем более того, кто жил в советское время. На святое мы не посягали. Мы только дали вспомнить публике о теплых и ламповых временах. Там было тяжело, но очень душевно.