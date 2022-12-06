В начале карьеры звезде «Титаника» Кейт Уинслет предрекали только роли «толстух»

В новом интервью 47-летняя британская актриса Кейт Уинслет («Титаник», «Вечное сияние чистого разума», «Стив Джобс») рассказала о начале своей карьеры и том, каким токсичным местом был в те годы Голливуд.

Когда в начале 90-х она еще студенткой пришла в кино, будущей звезде постоянно говорили, что ей будут доставаться только роли «толстух». А для главных героинь продюсеры искали худышек.