В начале карьеры звезде «Титаника» Кейт Уинслет предрекали только роли «толстух»

В новом интервью 47-летняя британская актриса Кейт Уинслет («Титаник», «Вечное сияние чистого разума», «Стив Джобс») рассказала о начале своей карьеры и том, каким токсичным местом был в те годы Голливуд.
Когда в начале 90-х она еще студенткой пришла в кино, будущей звезде постоянно говорили, что ей будут доставаться только роли «толстух». А для главных героинь продюсеры искали худышек.
«Это может быть крайне негативно. Люди подвергаются пристальному изучению, с которым молодой и уязвимый человек не может справиться, - рассказала Уинслет изданию The Sunday Times. - Но в киноиндустрии действительно все меняется. Когда я была моложе, моему агенту звонили и спрашивали: «Какой у нее вес?» Я не шучу. Так что отрадно, что ситуация начала меняться».
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Напомним, в 2021 году Кейт подтвердила свой статус прирожденной актрисы в отмеченном критиками мини-сериале HBO «Мейр из Исттауна».