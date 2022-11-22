Тарантино резко ответил тем, кому не нравятся грубость и насилие в его фильмах

Не всем американцам нравятся фильмы Квентина Тарантино. Есть мнение, что в его работах слишком много жестокости, насилия и использования неприличного в США слова на букву «н», обозначающего темнокожих людей.
На днях знаменитый режиссер стал гостем шоу Who’s Talking на сервисе HBO Max, и ведущий Крис Уоллес спросил Квентина, как он относится к подобной критике своих картин.
«Ну тогда смотрите что-то другое, - ответил 59-летний Тарантино. - Если у вас есть проблемы с моими фильмами, то это не те фильмы, которые стоит смотреть. Видимо, я делаю их не для вас».
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Добавим, что знаменитые темнокожие актеры, работавшие с режиссером, такие как Сэмюэл Л. Джексон («Криминаальное чтиво») и Джейми Фокс («Джанго освобожденный») в своих интервью отмечали, что не против слова на «н» в диалогах Тарантино. По их мнению, оно используется уместно – так же часто, как и реальные афроамериканцы используют его.
По материалам издания Variety.