Тарантино резко ответил тем, кому не нравятся грубость и насилие в его фильмах

Не всем американцам нравятся фильмы Квентина Тарантино. Есть мнение, что в его работах слишком много жестокости, насилия и использования неприличного в США слова на букву «н», обозначающего темнокожих людей.

На днях знаменитый режиссер стал гостем шоу Who’s Talking на сервисе HBO Max, и ведущий Крис Уоллес спросил Квентина, как он относится к подобной критике своих картин.

«Ну тогда смотрите что-то другое, - ответил 59-летний Тарантино. - Если у вас есть проблемы с моими фильмами, то это не те фильмы, которые стоит смотреть. Видимо, я делаю их не для вас».

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