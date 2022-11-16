Ченнинг Татум и Сальма Хайек показали пылающую страсть в трейлере третьего фильма «Супер Майк»

15 ноября кинокомпания Warner Bros. опубликовала трейлер третьего фильма «Супер Майк» - франшизы, в которой герой Ченнинга Татума исследует мир мужского стриптиза. Триквел, снятый через шесть лет после второй части, получил название «Супер Майк: Последний танец».

По сюжету, главный герой разорился и больше не занимается стриптизом. Он подрабатывает барменом во Флориде, где его находит загадочная светская львица, предлагающая новое предприятие. Талантливый танцор должен поехать с ней в Лондон и помочь поставить горячее мужское шоу в местном театре. Для Майка это шанс вернуться на сцену, но станет ли он сотрудничать, когда узнает об истинных намерениях своей компаньонки?

Партнершей 42-летнего Татума в этой картине выступила 56-летняя Сальма Хайек, которой возраст ничуть не мешает быть горячей героиней, сводящей мужчин с ума. В трейлере показаны несколько довольно чувственных сцен, сыгранных звездной парочкой.