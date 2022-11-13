Фильмы, которые помогли нам полюбить стражей порядка

В этом году на дату приходятся сразу два юбилея: во-первых, приказ о создании рабочей милиции был подписан 105 лет назад, а во-вторых, 60 лет назад после указа Президиума Верховного Совета СССР 10 ноября превратилось в официальный праздник.
И именно тогда, в 1962 году, высшие чины МВД стали задумываться о том, что блюстители закона нуждаются в творческой поддержке. И именно с этого момента на отечественных кино- и телеэкранах стали появляться картины, которые помогли сформировать привлекательный образ милиционера.
«Следствие ведут ЗнаТоКи» (1971 - 2002)
Глава МВД Николай Щелоков задался целью «очеловечить» образ милиционера и стал, как сказали бы сейчас, генеральным продюсером проекта. Пусть в картине, продержавшейся на экране десятки лет, и действовали три главных героя, по сути, они представляли части целого под названием «идеальный страж порядка». Строгий Пал Палыч Знаменский (Георгий Мартынюк) олицетворял честность и неподкупность, шустрый Шурик Томин (Леонид Каневский) отвечал за живость и обаяние, Зиночка Кибрит (Эльза Леждей) - за красоту.
Поставленную министром задачу артисты выполнили - стали звездами, тем самым подтвердив, что зрители им поверили. Не случайно сериал, пусть и с перерывами, выходил в эфир в течение 30 лет, а песня из него про службу, которая и опасна, и трудна, стала неофициальным гимном органов.
«Рожденная революцией» (1974 - 1977)
Фото: кадр из фильма «Рожденная революцией»
Поняв, что зритель хорошо принимает долгоиграющие истории о тех, кто бережет покой граждан, отечественное телевидение запустило еще один сериал: в отличие от Знатоков, действовавших здесь и сейчас, «Рожденная революцией» отправляла аудиторию на полвека назад.
На примере молодого рабочего Кондратьева, решившего стать милиционером, авторы рассказывали о становлении органов на фоне важнейших событий в истории страны - Гражданская, Великая Отечественная, непростое послевоенное время.
Так, серия за серией, создатели добрались и до наших дней (то есть до 1970-х), когда Кондратьев предстает перед нами уже с генеральскими погонами. Образ, созданный Евгением Жариковым, показался слишком плакатным - Кондратьев даже внешне был похож на Знаменского и ему явно не хватало озорной нотки, за которую в «Знатоках» отвечал Шурик Томин.
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«Место встречи изменить нельзя» (1979)
Фото: кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя»
В культовой телесаге Станислава Говорухина мы вновь, как и в «Знатоках», получаем возможность собрать образ идеального милиционера, на сей раз, правда, из двух, а не из трех частей.
Ведь кому-то из зрителей не нравился чересчур правильный и немножко нудноватый Шарапов (Владимир Конкин), а кого-то раздражал слишком ушлый и жесткий Жеглов (Владимир Высоцкий).
А вот если бы взять у каждого лучшие черты и соединить, получился бы муровец почти образцовый, который одной левой разделался бы со всеми «Черными кошками» в мире.
«Петровка, 38», «Огарева, 6» (1980)
Фото: кадр из фильма «Петровка, 38»
Эта дилогия о смелых муровцах не добавила принципиально новых красок к портрету бравого милиционера, предложив уже знакомый плакатный вариант, но зритель его все же принял. Сыграло свою роль то, что здесь встретились партнеры по легендарным «Офицерам» Георгий Юматов и Василий Лановой.
Чтобы не отсекать аудиторию помоложе, к паре возрастных сыщиков прикрепили молодого симпатичного лейтенанта в исполнении Евгения Герасимова, который, кстати, был одним из кандидатов на роль Шарапова.
«Визит к Минотавру» (1987)
Фото: кадр из фильма «Визит к Минотавру»
Следователь Стас Тихонов фигурировал во многих фильмах, снятых по произведениям братьев Вайнеров, но именно в этом сериале он предстал перед публикой героем наиболее понятным.
Персонажа Сергея Шакурова не в чем упрекнуть, он умен, смел и порядочен, но при этом ничто человеческое ему не чуждо - он, к примеру, может и служебный роман с коллегой (Анна Каменкова) по-быстрому закрутить. Вряд ли такую «распущенность» одобрил бы строгий Пал Палыч Знаменский...
«Улицы разбитых фонарей» (1998 - н. в.)
Фото: кадр из фильма «Улицы разбитых фонарей»
После нескольких лет дикого постперестроечного кино каким-то чудесным и неожиданным образом родились «Менты» (второе, народное название сериала) - веселые и даже хулиганистые питерские милиционеры, невероятно похожие на своих собратьев из реальной жизни.
Много пьющие и мало зарабатывающие, они, хоть и не выглядели влюбленными в свою работу людьми, делали ее хорошо, пусть и не всегда в строгом соответствии с инструкциями.
Идеально подобранные типажи, нормальный разговорный язык, масса комических ситуаций - все это обеспечило «Улицам...» феноменальный успех, отголоски которого позволяют сериалу существовать до сих пор.
«Глухарь» (2008 - 2011)
Фото: кадр из фильма «Глухарь»
Сериал называли наследником традиций «Ментов», однако на фоне следователя Глухарева Дукалис, Казанцев и Ко выглядели детьми. Персонаж Максима Аверина брал взятки, крышевал малый бизнес и вообще был готов плюнуть на закон, если на горизонте маячила материальная выгода. Но в голове Глухарева всегда вовремя срабатывали нравственные тормоза, позволявшие не вляпаться в откровенную грязь.
Сценарист Илья Куликов с актерской помощью Аверина идеально попал в образ - на исходе сытых и циничных нулевых каждый второй человек в погонах был копией этого и других сотрудников ОВД «Пятницкий». При наличии «Ментовских войн», «Балабола» и кучи других криминальных теленовелл ничего более значимого о милиции в XXI веке не снимали.