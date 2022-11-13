Фильмы, которые помогли нам полюбить стражей порядка

В этом году на дату приходятся сразу два юбилея: во-первых, приказ о создании рабочей милиции был подписан 105 лет назад, а во-вторых, 60 лет назад после указа Президиума Верховного Совета СССР 10 ноября превратилось в официальный праздник.

И именно тогда, в 1962 году, высшие чины МВД стали задумываться о том, что блюстители закона нуждаются в творческой поддержке. И именно с этого момента на отечественных кино- и телеэкранах стали появляться картины, которые помогли сформировать привлекательный образ милиционера.

«Следствие ведут ЗнаТоКи» (1971 - 2002)

Глава МВД Николай Щелоков задался целью «очеловечить» образ милиционера и стал, как сказали бы сейчас, генеральным продюсером проекта. Пусть в картине, продержавшейся на экране десятки лет, и действовали три главных героя, по сути, они представляли части целого под названием «идеальный страж порядка». Строгий Пал Палыч Знаменский (Георгий Мартынюк) олицетворял честность и неподкупность, шустрый Шурик Томин (Леонид Каневский) отвечал за живость и обаяние, Зиночка Кибрит (Эльза Леждей) - за красоту.

Поставленную министром задачу артисты выполнили - стали звездами, тем самым подтвердив, что зрители им поверили. Не случайно сериал, пусть и с перерывами, выходил в эфир в течение 30 лет, а песня из него про службу, которая и опасна, и трудна, стала неофициальным гимном органов.

«Рожденная революцией» (1974 - 1977)