Анджелина Джоли сыграет оперную диву Марию Каллас в фильме от создателей «Спенсер»

Звезды сошлись: Анджелина Джоли заявлена на главную роль в новом фильме режиссера Пабло Ларраина, снявшего байопики о выдающихся женщинах «Джеки» (о Жаклин Кеннеди) и «Спенсер» (о принцессе Диане). Под руководством постановщика актриса воплотит на экране известную оперную диву Марию Каллас.

Фильм под названием «Мария», как говорится в его анонсе, расскажет «бурную, красивую и трагическую историю жизни величайшей оперной певицы мира, заново пережитую и переосмысленную в ее последние дни в Париже 1970-х годов». Сценарий написал Стивен Найт — автор «Спенсер» и «Острых козырьков».

«Я очень серьезно отношусь к ответственности за жизнь и наследие Марии. Я отдам все, что в моих силах, чтобы справиться с этой задачей. Пабло Ларраин — режиссер, которым я давно восхищаюсь. Получить возможность рассказать больше об истории Марии вместе с ним и по сценарию Стивена Найта — это мечта», — цитирует Джоли издание Variety.

Стоит добавить, что оба биографических фильма Ларраина получали номинации на «Оскар» в категории «Лучшая женская роль».