Когда грудь - большой плюс: Сидни Суини получила культовую роль Джейн Фонда

Звезда сериала «Эйфория», 25-летняя Сидни Суини продолжает свое сотрудничество со студией Sony Pictures. Последняя взяла молодую актрису на главную роль в перезапуске «Барбареллы» - был такой научно-фантастический фильм 1968 года с Джейн Фондой и элементами эротики.

Речь идет об экранизации французских комиксов Жан-Клода Фореста, в которых сексапильная героиня путешествует в космосе с целью остановить зло. Учитывая специфику, понятно, почему на роль пригласили Суини. Со своими выдающимися внешними данными девушка потянет образ галактической обольстительницы. Но сможет ли она переплюнуть Джейн Фонда?

Фильм 60-х не добился кассового успеха, но получил статус культового и задал тренды в экранизациях научной фантастики. В том числе и на сексапильных героинь в обтягивающих комбинезонах.