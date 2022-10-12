Когда грудь - большой плюс: Сидни Суини получила культовую роль Джейн Фонда

Звезда сериала «Эйфория», 25-летняя Сидни Суини продолжает свое сотрудничество со студией Sony Pictures. Последняя взяла молодую актрису на главную роль в перезапуске «Барбареллы» - был такой научно-фантастический фильм 1968 года с Джейн Фондой и элементами эротики.
Речь идет об экранизации французских комиксов Жан-Клода Фореста, в которых сексапильная героиня путешествует в космосе с целью остановить зло. Учитывая специфику, понятно, почему на роль пригласили Суини. Со своими выдающимися внешними данными девушка потянет образ галактической обольстительницы. Но сможет ли она переплюнуть Джейн Фонда?
Фильм 60-х не добился кассового успеха, но получил статус культового и задал тренды в экранизациях научной фантастики. В том числе и на сексапильных героинь в обтягивающих комбинезонах.
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Новость о кастинге Сидни со ссылкой на инсайдеров сообщило издание Deadline. Журналисты отметили, что у проекта пока нет ни сценария, ни режиссера, но исполнительница главной роли может стать его продюсером. Актриса как раз хочет освоить новую профессию.