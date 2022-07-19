Лара Крофт вернется? Алисия Викандер рассказала, что происходит с сиквелом фильма Tomb Raider

В 2018 году роль расхитительницы гробниц Лары Крофт перешла от Анджелины Джоли к молодой актрисе Алисии Викандер. Приключенческий боевик о становлении культового персонажа окупился в прокате почти в три раза. Но сиквела зрители так и не дождались.

На каком этапе находится разработка продолжения? Этот вопрос 33-летней Алисии задали в новом интервью.

Актриса ответила, что проект в подвешенном состоянии. Сначала к нему прикрепили создательницу сериала «Страна Лавкрафта» Мишу Грин в качестве сценариста и режиссера, а затем началась пандемия, киностудию Metro-Goldwyn-Mayer выкупила компания Amazon, и все застопорилось.