Кошмар все-таки закончится: вышел трейлер финального фильма франшизы «Хеллоуин»

20 июля кинокомпания Universal Pictures выпустила трейлер предстоящего фильма «Хеллоуин заканчивается» (Halloween Ends) — продолжения «Хеллоуин убивает» 2021 года и финальной (уже 13-й) части хоррор-франшизы, начавшейся еще в 1978 году.

Создатели картины анонсировали, что главная героиня Лори Строуд в последний раз встретится с маньяком Майклом Майерсом, и это столкновение будет не похоже ни на что другое ранее снятое в данной истории. Выживет только один из персонажей.

Актриса Джейми Ли Кертис снова вернулась к своей звездной роли, которую она играет уже более 40 лет. В образе ужасающего убийцы в очередной раз отработал Ник Кастл, правда, не во всех сценах. Актеру все-таки 74 года, ему уже не все трюки под силу.