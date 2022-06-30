Кэмерон Диас снимется в новом фильме после восьми лет перерыва в актерской карьере

С 2014 года у голливудской актрисы Кэмерон Диас перестали выходить новые фильмы, а в 2018-м звезда «Ангелов Чарли» и вовсе констатировала, что ушла из кино. Но если вы все-таки скучали по этой блондинке, то вот вам новость — она скоро вернется на экраны!

49-летняя артистка сыграет вместе с Джейми Фоксом в новом комедийном боевике от Netflix. Причем он будет называться очень символично — Back in Action («Снова в деле»).

Партнер Диас опубликовал в Twitter аудиозапись телефонного разговора с актрисой, в которой она призналась ему, что не знает, как рассказать публике о своем возвращении. В том же посте он сообщил, что съемки начнутся в конце 2021 года.

«Джейми Фокс, только ты можешь вернуть меня в строй! Не могу дождаться, черт возьми, это будет взрыв!» — ответила Кэмеров в другой социальной сети.

Как сообщает издание Variety, детали сюжета нового фильма держатся в секрете. Режиссер и сценарист уже определены. Джейми Фокс также выступит исполнительным продюсером картины.

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