Джейсон Момоа намекнул, что Бен Аффлек вернется к роли Бэтмена в «Аквамене-2»

На фоне слухов о том, что часть сцен предстоящего кинокомикса «Аквамен-2» решили переснять, исполнитель главной роли Джейсон Момоа подразнил фанатов новостью о появлении в картине еще одной крупной звезды.

Он выложил в социальную сеть фотографии, на которых обнимается с Беном Аффлеком, а тот одет в строгий, но элегантный костюм в стиле Брюса Уэйна (он же Бэтмен) из киновселенной DC.

Напомним, Бэтмен Аффлека и Аквамен Момоа появлялись вместе в «Лиге справедливости» и других, связанных с нею, кинокомиксах. И теперь стоит полагать, что Темный рыцарь появится в сиквеле о морском супергерое.