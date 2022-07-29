Джейсон Момоа намекнул, что Бен Аффлек вернется к роли Бэтмена в «Аквамене-2»

На фоне слухов о том, что часть сцен предстоящего кинокомикса «Аквамен-2» решили переснять, исполнитель главной роли Джейсон Момоа подразнил фанатов новостью о появлении в картине еще одной крупной звезды.
Он выложил в социальную сеть фотографии, на которых обнимается с Беном Аффлеком, а тот одет в строгий, но элегантный костюм в стиле Брюса Уэйна (он же Бэтмен) из киновселенной DC.
Напомним, Бэтмен Аффлека и Аквамен Момоа появлялись вместе в «Лиге справедливости» и других, связанных с нею, кинокомиксах. И теперь стоит полагать, что Темный рыцарь появится в сиквеле о морском супергерое.
«Воссоединение Брюса и Артура, — подписал фото Момоа. — Люблю тебя и скучаю, Бен».
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Он также добавил, что на съемочной площадке «Аквамена-2» готовятся «великие вещи». Ясное дело, что без Бэтмена никак. Хотя более важный вопрос — вырежут ли Эмбер Херд из предстоящего фильма. Она ведь теперь для всех подлая клеветница.