«Крокодиловы слезы»: один из присяжных рассказал, почему суд не поддержал Эмбер Херд

Один из присяжных, которые встали на сторону Джонни Деппа в его судебном разбирательстве с бывшей женой Эмбер Херд, рассказал о том, как он и его коллеги отнеслись к участникам процесса.

Напомним, звезда «Пиратов Карибского моря» обвинил свою экс-возлюбленную в клевете после того, как она стала позиционировать себя в СМИ жертвой домашнего насилия. Прошедший в Америке суд удовлетворил требования актера, несмотря на все слезы его супруги.

«Многое из ее истории не сходится… — сказал анонимный присяжный об Эмбер Херд. — Большинство из нас считали, что она была агрессором. Плач, ее выражение лица, взгляды на присяжных. Нам всем было очень неловко… Она отвечала на один вопрос и плакала, а через две секунды становилась ледяной».

Заседатель поделился, что некоторые его коллеги использовали в отношении актрисы термин «крокодиловы слезы». Джонни же показался им более правдоподобным и убедительным.

«Он просто казался немного более реальным с точки зрения того, как он отвечал на вопросы. Его эмоциональное состояние все время было очень стабильным», — отметил присяжный.

После того, как Эмбер Херд заявила, что на суд повлияли соцсети, в которых против нее развернулась целая хейтерская кампания, источник отметил, что часть присяжных вообще не пользуется соцсетями, а остальные не обсуждали прочитанное в Интернете с коллегами.

«Что я считаю правдой, так это то, что они оскорбляли друг друга. Я не думаю, что это делает кого-либо из них правым или неправым, но чтобы подняться до уровня того, что она (Эмбер. — Прим. авт.) утверждала, не было достаточно доказательств, которые действительно подтверждали бы ее слова», — цитирует присяжного шоу Good Morning America.

Добавим, что теперь Херд должна выплатить бывшему мужу 10 миллионов долларов, но у нее нет таких денег, поэтому актриса собирается обжаловать решение суда.

Смотрите также