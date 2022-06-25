Чем удивят поклонников авторы нового фильма «Властелин колец: Кольца власти»

В сентябре состоится премьера самого дорогого сериала в истории (ориентировочные затраты - как минимум миллиард долларов) «Властелин колец: Кольца власти» от американского сервиса Amazon. Маркетологи уже сейчас начинают подогревать интерес к проекту, хотя ажиотаж и так велик. Чем же авторы будут удивлять фанатов произведений Джона Толкина?
В центре внимания - эльфы
Зрители погрузятся во вселенную Толкина, в которой развиваются отношения Галадриэль (Морвед Кларк) и Элронда (Роберт Арамайо). Фото: Amazon Studios
Первый сезон проекта - всего их запланировано аж пять - будет состоять из восьми серий, и выходить они будут со 2 сентября в амазоновском онлайн-кинотеатре Prime Video.
При этом Amazon приобрел права на книжную трилогию «Властелин колец», в которую входят «Братство кольца», «Две крепости» и «Возвращение короля», на приложения к этим книгам и на «Хоббита».
Точно известно, что сюжет нового сериала перенесет нас во Вторую эпоху Средиземья, то есть действие разворачивается задолго до событий, описанных в канонических фильмах «Властелин колец». Копирования культовой кинофраншизы не будет, авторы сценария бережно отнеслись к книгам Толкина и работали лишь в направлении линий, обозначенных классиком в книгах схематически. Помог им и материал из книг «Песнь об Эарендиле», баллады «Падение Гил-Галада», а также из некоторых глав «Братства кольца» («Тени прошлого», «Совет у Элронда»).
- Было бы неправильно, если бы люди, экранизирующие «Властелина колец», не подумали о том, как прекрасно у Питера Джексона получилось адаптировать большую часть этих книг, - подчеркнул продюсер Патрик МакКей. - Мы вдохновляемся кинотрилогией издалека и не соревнуемся с ней.
Первый сезон «Колец власти» будет ознакомительным: публику прикормят антуражем вселенной и покажут главных персонажей. Ими стали эльфийские звезды: молодая Галадриэль (ее сыграет 32-летняя валлийская актриса Морвед Кларк), которую Толкин в письмах описывал как безрассудную амазонку, и Элронд (известный по «Игре престолов» 29-летний Роберт Арамайо), ставший впоследствии правителем в исполнении Хьюго Уивинга.
Галадриэль еще не стала мудрой правительницей, какой предстает в фильмах Питера Джексона в исполнении Кейт Бланшетт, - в самом начале пути это пылкая воительница, убившая столько орков, что ее клинок едва не сломался в битвах. Ее терзает гнев после гибели братьев, и она стремится найти одного из главных виновников их смерти - того самого злодея Саурона. Из «Неоконченных преданий Нуменора и Средиземья» известно: Галадриэль оценивала гномов, словно полководец, и видела в них самых подходящих воинов для борьбы с орками.
Свой язык и стихотворный размер
Маркелла Кавена в образе Нори (предок хоббитов-мохноногов). Фото: Amazon Studios
Также в преддверии премьеры Amazon показал и других ключевых героев - принца гномов Дурина IV и его супругу Дису, которые живут в Мории, а еще мохноногов Поппи Праудфеллоу, Эланора «Нори» Брэндифута и Сэдока Берроуса.
- Толкин поместил на небе звезды и позволил нам сделать из них созвездия, - объясняет механизм работы продюсер и сценарист проекта Джон Пейн. - В письме к Мильтону Уолдману он говорил, что хочет оставить после себя мифологию, в которой «будет место для других умов и рук, орудиями которых станут краски, музыка и драма». Мы делаем то, чего хотел Толкин. Мы знали, что, пока наши задумки и нововведения соответствуют духу, мы на верном пути. Бремя, взятое нами, свело бы нас с ума, если бы мы не чувствовали, что работаем с историей, которая исходит не от нас, что у нее иной масштаб. Замысел принадлежит Толкину, мы лишь его слуги. Мы глубоко доверяем этим идеям, потому что они исходят не от нас. Мы в лучшем случае их хранители.
Чтобы обособленность кланов была максимально резкой, каждая раса будет говорить особенным образом и даже с использованием разных стихотворных размеров. Первый сезон сериала снял испанец Хуан Антонио Байона, 10 лет назад прогремевший на весь мир эффектным фильмом-катастрофой «Невозможное». Композитором выступил Хауард (у нас его упорно продолжают именовать Говардом) Шор, писавший музыку к кинотрилогии «Властелин колец».
СЛОВО КОНКУРЕНТАМ
Понимая, какую часть аудитории могут отхватить с этим проектом соперники по телепространству, канал НВО решил сыграть на опережение и подготовил спин-офф «Игры престолов» - сериал «Дом дракона» выйдет 21 августа, за полторы недели до «Колец власти».
Кроме того, на весну 2024 года запланирован анимационный сериал «Война роххиримов» - тоже по вселенной «Властелина колец», но уже от компании Warner Bros.
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