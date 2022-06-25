Чем удивят поклонников авторы нового фильма «Властелин колец: Кольца власти»

Первый сезон проекта - всего их запланировано аж пять - будет состоять из восьми серий, и выходить они будут со 2 сентября в амазоновском онлайн-кинотеатре Prime Video.

При этом Amazon приобрел права на книжную трилогию «Властелин колец», в которую входят «Братство кольца», «Две крепости» и «Возвращение короля», на приложения к этим книгам и на «Хоббита».

Точно известно, что сюжет нового сериала перенесет нас во Вторую эпоху Средиземья, то есть действие разворачивается задолго до событий, описанных в канонических фильмах «Властелин колец». Копирования культовой кинофраншизы не будет, авторы сценария бережно отнеслись к книгам Толкина и работали лишь в направлении линий, обозначенных классиком в книгах схематически. Помог им и материал из книг «Песнь об Эарендиле», баллады «Падение Гил-Галада», а также из некоторых глав «Братства кольца» («Тени прошлого», «Совет у Элронда»).

- Было бы неправильно, если бы люди, экранизирующие «Властелина колец», не подумали о том, как прекрасно у Питера Джексона получилось адаптировать большую часть этих книг, - подчеркнул продюсер Патрик МакКей. - Мы вдохновляемся кинотрилогией издалека и не соревнуемся с ней.

Первый сезон «Колец власти» будет ознакомительным: публику прикормят антуражем вселенной и покажут главных персонажей. Ими стали эльфийские звезды: молодая Галадриэль (ее сыграет 32-летняя валлийская актриса Морвед Кларк), которую Толкин в письмах описывал как безрассудную амазонку, и Элронд (известный по «Игре престолов» 29-летний Роберт Арамайо), ставший впоследствии правителем в исполнении Хьюго Уивинга.

Галадриэль еще не стала мудрой правительницей, какой предстает в фильмах Питера Джексона в исполнении Кейт Бланшетт, - в самом начале пути это пылкая воительница, убившая столько орков, что ее клинок едва не сломался в битвах. Ее терзает гнев после гибели братьев, и она стремится найти одного из главных виновников их смерти - того самого злодея Саурона. Из «Неоконченных преданий Нуменора и Средиземья» известно: Галадриэль оценивала гномов, словно полководец, и видела в них самых подходящих воинов для борьбы с орками.

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