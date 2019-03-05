Киноляпы в любимых советских фильмах: как вы могли их не заметить?

Эти фильмы с самого детства пересмотрены не один раз. Кажется, ничто не могло пройти мимо внимания. Но если присмотреться, то порой просто удивляешься: как можно было допустить настолько откровенные промашки?

На самом деле, к производству фильмов в СССР относились очень ответственно. Для соблюдения достоверности приглашались профессионалы, зачастую над фильмами работали целые команды консультантов по любым специализированным вопросам. Но в жанре легкой комедии все было не так строго, поэтому все же случались киноляпы.

Путаница в кафе, «Бриллиантовая рука», 1968 год

«Дитям – мороженое, бабе – цветы. Смотри, не перепутай, Кутузов!» — эта фраза стала легендарной. Но перепуталось все не только у неудачливого гангстера Гены. На отметке 37:35 Гена вручает 2 цветка жене Семен Семеновича, а для его детей он принес эскимо на палочке.

Буквально в следующем кадре со столика исчезает бутылка и желтый стакан с салфетками, зато появляется трехцветная вазочка. К двум красным розам в руках Нины Гребешковой добавляется белый цветок, а эскимо превращается в мороженое в вазочках. Дочь оказывается с другой стороны стола, а под столешницей видна стопка листов с текстом актеров.

Галстук из будущего – «Любовь и голуби», 1984 год

На 38 минуте фильма Раиса Захаровна в тренажерном зале санатория очаровывает простачка Васю рассказами об инопланетянах. На мужчине голубой галстук. Но после занятий в зале эти двое разгуливают по рынку, где Раиса Захаровна рекомендует Васе купить тот самый галстук, в котором Василий был на механическом массаже шеи.

«Инфаркт микарда… вот такой рубец!». Как дядя Митя хоронил жену

Где массовка – там киноляпы чаще всего. Вот и в сцене с преследованием провинившегося дяди Мити на танцплощадке можно заметить огреху кинопроизводства. Когда дядя Митя на 24 минуте фильма отступает к лавочкам, спасаясь от разъяренных женщин, справа на лавочке сидят трое, а слева все места свободны.

Но когда дядя Митя спрыгивает вниз, на лавочках удивительным образом оказываются совсем другие люди в совершенно других местах. Но кто на это обращает внимание, когда все переживают за дядю Митю?

Опечатка в заставке «Ирония судьбы или с легким паром!», 1975 год

Каждый год, вот уже в течение 44 лет зрители пропускают мимо внимания опечатку в анимированной заставке к фильму «Ирония судьбы или с легким паром». Попробуйте целенаправленно проверить свою грамотность, не отвлекаясь на приготовление заливной рыбы и нарезку оливье. Увидели? Как можно было это не заметить раньше?

Потерянная ручка на польском гарнитуре

Когда Женя Лукашин пытается понять, где он, как сюда попал и что вообще происходит, он подходит к польскому гарнитуру стоимостью в 950 рублей «и 25 сверху». У его головы 2 блестящих мебельных ручки. Но когда приходят подружки Нади, оказывается, что одна из ручек уже где-то потерялась. До конца фильма ручку так и не вернули.

Басилашвили вместо Яковлева

Во второй серии распоясавшийся Лукашин выбрасывает с балкона фотокарточку Юрия Яковлева, который сыграл Ипполита. Но позже ушедшая из дома Надежда достает из сугроба фотографию Олега Басилашвили.

Все дело в том, что на роль Ипполита был приглашен Басилашвили. Уже было отснято несколько сцен, а на актера уже шили костюмы. Но из-за трагедии в семье Басилашвили пришлось срочно искать другого актера. Так что роль неудачливого жениха легкомысленной Наденьки досталась Яковлеву.

Волшебная майка Доцента. «Джентльмены удачи», 1971 год

16 минута фильма, сцена, где детсадовскому воспитателю впервые приходится знакомиться с криминальным миром, перевоплотившись в головореза. Герою Леонова приходится дать отпор бандиту по кличке Никола Питерский.

«Доцент» рвет на себе майку, ее остатки повисают у него на плечах. Но когда съемка продолжается с другого ракурса, «Доцент» уже без нее. А еще через секунду майка снова на месте.

Неразбериха с платками у Косого и несгорающий реквизит

Замаскировавшиеся джентльмены выходят на улицу в женской одежде. На Косом достаточно яркий платок. Но когда троица подходит к театру, на нем уже белая косыночка. Потом первый платок снова на месте. С одеждой тоже выходит курьез.

Когда герои Леонова, Крамарова и Вицина возвращаются в свое пристанище, выясняется, что все их имущество уничтожено пожаром, вспыхнувшим из-за неисправной керосинки. Но чуть позже вся компания едет в электричке, и все, кроме Косого одеты в свои вещи.

Исчезающий кинжал, «Иван Васильевич меняет профессию», 1973 год

За пару минут, в течение которых дезориентированного Ивана Грозного допрашивает милиция, киношники допустили сразу два ляпа. Первый – когда Иван Васильевич называет свой год рождения и звучит это так: «1533 от Рождества Христова».

Во-первых, дата неправильная. Иван Грозный родился в 1530 году. Во-вторых, это летоисчисление вошло в обиход только указом Петра I, а потому Иван Васильевич мог ответить только «Лето 7038 от сотворения мира».

Второй ляп – когда появляется жена Бунши с бригадой психиатров, на столе лежит кинжал царя. Спустя мгновение, кинжала нет.

Слишком чистое помещение после драки

После того, как вернулось и взбунтовалось войско, предположившее, что царь ненастоящий, в царской трапезной произошла драка. На столах было множество посуды и закусок – воистину, царское изобилие.

Все это летело в стрельцов. Но в момент, когда все лезут под стол ловить «демонов», оказывается, что в помещении нет ни стульев, ни разбросанной еды, ни кухонной утвари, которыми лихо швырялся вор Жорж Милославский.

На самом деле, ляпов в этих, да и в других фильмах гораздо больше. Но эти милые несостыковки никогда не мешали смотреть старое любимое кино. А вам удавалось заметить что-нибудь подобное?