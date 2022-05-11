Кирилл Серебренников закончит фильм об Эдуарде Лимонове в Европе

Российский режиссер Кирилл Серебренников работает над фильмом-байопиком о писателе Эдуарде Лимонове. На предстоящем Каннском кинофестивале он собирается показать некоторые кадры из незавершенной картины, сообщает Variety.

Проект называется Limonov, the Ballad of Eddie («Лимонов, баллада об Эдичке»). Самого литератора играет английский актер Бен Уишоу, известный российским зрителям по главной роли в фильме «Парфюмер: История одного убийцы». Жену Лимонова играет Виктория Мирошниченко. Серебренников снимал картину в России до начала украинских событий 2022 года, теперь ему предстоит завершить съемки в Европе.

Фильм основан на романе французского писателя Эмманюэля Каррера «Лимонов». Книга рассказывает о приключениях поэта-нонконформиста, бежавшего из Советского Союза в Америку, ставшего панком, а затем — дворецким у манхэттенского миллионера, который потом превратился в модного писателя и литературную сенсацию в Париже, вернулся в Россию и начал активную общественную деятельность, сидел в тюрьме.

«Это сумасшедшая биография одного из самых влиятельных и противоречивых русских писателей и персонажей. Конечно, Лимонов начинал как поэт, так что это поэтический байопик. Мы используем метафоры, паузы и другие поэтические приемы, чтобы показать версию его сумасшедшей жизни», — говорит режиссер.

Итальянские продюсеры фильма отмечают, что бюджет в более 10 миллионов евро делает эту картину самым дорогим проектом Серебренникова.

Напомним, на Каннский фестиваль российский постановщик привезет также свой новый фильм «Жена Чайковского».

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