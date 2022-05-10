Хэлли Берри снимется в триллере про мать от режиссера «У холмов есть глаза»

Съемки мистического фильма начнутся в 2023 году.

Оскароносная актриса Хэлли Берри снимется в мистическом триллере студии Lionsgate, получившем название Mother Land.

Как сообщает издание Deadline, проект будет искать инвесторов на предстоящем Каннском кинофестивале. Режиссером назначен француз Александр Ажа, снявший фильмы ужасов «У холмов есть глаза» (2006), «Зеркала» (2008), «Пираньи 3D» (2010) и «Капкан» (2019), а также фэнтезийный триллер «Рога» (2013) с Дэниелом Рэдклиффом.

Сюжет новой картины расскажет о матери и ее сыновьях-близнецах. Много лет эту семью якобы мучает злой дух, но вот один из братьев решает узнать, насколько реально преследующее их зло. Это приведет героев фильма к отчаянной борьбе за выживание.

«Хэлли — сила на экране — она идеально подходит для передачи психологического ужаса матери, пытающейся защитить свою семью. А кто лучше Александра нагнетает напряжение. Мы собираемся представить возвышенный триллер, который будет держать зрителей в напряжении», — говорит президент по производству студии Lionsgate Эрин Вестерман.

Ожидается, что съемки нового триллера начнутся в 2023 году. Хэлли Берри также выступит его исполнительным продюсером.

Напомним, что в 2022 году с участием 55-летней актрисы вышел фильм-катастрофа «Падение Луны».

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в нашем Telegram-канале.