«Падение Луны»: что осталось за кадром нового фильма-катастрофы

3 февраля в кинотеатрах вышел блокбастер «Падение Луны» — новый фильм-катастрофа от режиссера Роланда Эммериха, снявшего «День независимости», «Годзиллу» и «Послезавтра».

Главные роли в картине сыграли Хэлли Берри, Патрик Уилсон и Джон Брэдли. Они — команда, которая пытается остановить инопланетный разум, столкнувший Луну с ее орбиты. Если герои не справятся, спутник Земли столкнется с планетой, а это неминуемый апокалипсис.

Teleprogramma.pro собрала для вас несколько интересных фактов о новом фильме.

Сцены в космическом шаттле снимались не в декорациях, а в настоящей тренировочной кабине Nasa, которая раньше служила для подготовки астронавтов. Машину списали в музей во Флориде, но тот обанкротился. И тогда киношники попросили тренажер себе. Использование настоящего аппарата усложнило процесс съемки, но сделало картинку максимально детализированной.

Несмотря на название картины, Луна все-таки не врезается в Землю (иначе не было бы хеппи-энда), но ее осколки падают с неба и разрушают города. В одной из сцен верхушка знаменитого небоскреба «Крайслер-билдинг» оказывается заброшена из Нью-Йорка в горы. Чтобы фильм-катастрофа был более-менее правдоподобен с точки зрения науки, над его созданием работали трое ученых-консультантов, а также геофизик, врач и специалист по шаттлам.

Съемки велись в период пандемии, в последние три месяца 2020 года. Из-за коронавируса киношникам пришлось ускорить основные съемки, на что было дополнительно потрачено 5,6 миллиона долларов. Как и у многих других фильмов, релиз «Падения Луны» был отложен.

Бюджет картины составил 146 миллионов долларов. Для сравнения, «Послезавтра» обошелся в 125 миллионов, а «Годзилла» 1998 года — примерно в 130 миллионов.

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