«Форсаж-10» лишился режиссера через несколько дней после начала съемок

Джастин Лин ушел со своего поста и поблагодарил команду за годы сотрудничества.

20 апреля Вин Дизель сообщил о старте съемок продолжения гоночной франшизы «Форсаж-10». Режиссерское кресло снова занял постановщик Джастин Лин, снявший третью, четвертую, пятую, шестую и девятую части этой серии фильмов.

Однако не прошло и недели, как 50-летний режиссер покинул свой пост. Сложение полномочий прошло мирно, но инсайдеры издания Deadline говорят, что Лин ушел из-за творческих разногласий с другими участниками проекта.

«При поддержке Universal я принял трудное решение уйти с поста режиссера «Форсаж-10», оставшись продюсером проекта, — говорится в официальном заявлении Джастина. — За десять лет и пять фильмов мы смогли снять лучших актеров, лучшие трюки и лучшие чертовы автомобильные погони». «От себя лично как ребенок азиатских иммигрантов я горжусь тем, что помог создать самую разнообразную франшизу в истории кино. Я всегда буду благодарен удивительному актерскому составу, съемочной группе и студии за их поддержку и за то, что они приняли меня в семью «Форсажа».

Источники говорят, что съемкам нового фильма придется взять небольшую паузу, пока студия ищет другого режиссера. Переговоры с несколькими кандидатами уже ведутся. Выход «десяточки» намечен на май 2023 года.

Издание отмечает, что именно Лин превратил «Форсаж» из простого боевика про уличные гонки в дорогую франшизу. В общей сложности его фильмы из этой серии собрали в мировом прокате более 1,9 миллиарда долларов.

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