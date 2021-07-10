Голубкина вблизи показала торт с надписью «Любовь и голуби», который съела в день похорон Меньшова

Актриса Мария Голубкина в Instagram вблизи показала торт с надписью «Любовь и голуби», который она с коллегами съела в день похорон режиссера Владимира Меньшова, что вызвало некоторые удивление в связи с неуместностью.

«Играли вчера спектакль «Любовь и голуби» в «Янтарь-холл» Светлогорска. Спасибо Василий Мищенко и всему коллективу за счастливую возможность играть с вами. Спасибо за торт». Мария Голубкина

В комментариях актриса ответила на некоторые вопросы своих подписчиков. В частности, она пояснила, что данной антрепризе уже четыре года.

«Артисты – супер! Торт — шикарный. Очень хотелось бы посмотреть данный спектакль в Москве. Мария, а вы красотка», «Ходила на ваш спектакль в Дубне. Вы блистательно сыграли», — отметили в комментариях пользователи.

Ранее в СМИ появилась информация, что Голубкина с коллегами смеялись, когда ели торт «Любовь и голуби». Заметим, что именно так называется один из самых известных фильмов режиссера Владимира Меньшова. Часть пользователей посчитали, что актриса поступила не совсем правильно.

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