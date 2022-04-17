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Дэниел Рэдклифф признался, что специально соглашается на странные роли

Чем страннее персонаж, тем актеру интереснее.

Дэниел Рэдклифф признался, что специально соглашается на странные роли
Дэниел Рэдклифф. Фото: Global Look Press

Начав карьеру с самого что ни на есть мейнстримового «Гарри Поттера», британский актер Дэниел Рэдклифф стал брать одну странную роль за другой.

Его персонажей в фильмах «Рога» (2013), «Человек — швейцарский нож» (2016) и «Пушки Акимбо» (2019) вряд ли можно назвать привычными и ожидаемыми от актера с блестящей карьерой. А следующий проект 32-летней звезды и вовсе называется «Странный: История Эла Янковича». Рэдклифф экранизирует историю эксцентричного музыканта, прославившегося своими пародиями.

Оказывается, Дэниел специально создает себе образ странного парня, готового сниматься в самых неожиданных образах. Об этом он  рассказал в новом интервью.

«Я думаю, что одна из лучших вещей, которую можно сделать, — это получить репутацию странного человека или любителя странных вещей. Потому что странное порождает странное, и как только ты делаешь что-то вроде «Рогов», ребята, которые снимают «Человек — швейцарский нож», говорят: «О, окей, может быть, ему понравится наша идея». А потом люди видят «Человек — швейцарский нож» и такие: «О, «Пушки Акимбо»!». Одно ведет к другому, и это означает, что я могу делать случайные сумасшедшие вещи, которыми я всегда очень доволен», — поведал Рэдклифф журналу Empire.

Актер добавил, что фильм про Эла Янковича стал одной из самых забавных вещей, в которых он когда-либо снимался. Звезде «Гарри Поттера» уже не терпится показать зрителям эту картину.

Дэниел также признался, что чуть было не снялся в новом разрывающем шаблоны фильме «Все везде и сразу». К сожалению артиста, он был занят в театрально постановке, а так с удовольствием погрузился бы в новый круговорот безумия от создателей «Человек — швейцарский нож».

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