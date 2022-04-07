Супергероиня слегка за 50: в прокат вышел фильм «Все везде и сразу»

Фантазия на тему мультивселенной, но без Человека-паука.

7 апреля в российских кинотеатрах вышел американский фильма «Все везде и сразу». Это фантастическая комедия, которую продюсировали создатели «Мстителей» братья Руссо.

В главной роли — 59-летняя Мишель Йео («Крадущийся тигр, затаившийся дракон», «Мемуары гейши», «Шан-Чи и легенда десяти колец»). Она играет женщину, которой очень нужны деньги, чтобы заплатить налоги. В этой абсолютно бытовой завязке она вдруг открывает мультивселенную и узнает, что в мироздании есть множество версий ее самой и ее мужа.

Заручаясь опытом и знаниями всех своих копий из параллельных реальностей, дама отправляется на борьбу со злом. И с долгами тоже неплохо бы разобраться.

Роль антагониста в картине сыграла 63-летняя Джейми Ли Кертис. Режиссерами выступили те же постановщики, что подарили миру фильм «Человек — швейцарский нож».

Комедия наполнена драками и мистикой, так что и стар, и млад вряд ли на ней заскучают.

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