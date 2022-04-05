«Анчартед» стал самым кассовым фильмом по играм в российском прокате

Голливудский приключенческий фильм «Анчартед: На картах не значится» успел выйти в российских кинотеатрах до того, как западные студии стали запрещать свои блокбастеры для проката в РФ. И собрал неплохую кассу.

По данным Единой федеральной информационной системы сведений о показах фильмов, за месяц картина заработала в отечественных кинотеатрах (на 5 апреля) более 1,38 миллиарда рублей. Это делает ее самым успешным фильмом по компьютерным играм в истории российского проката. Ранее пальму первенства несла экранизация «Варкрафт» 2016 года. Ее рекорд — 1,307 миллиарда.

Хотя, возможно, россияне смотрят «Анчартед», потому что многие другие блокбастеры с голливудскими звездами в марте-апреле так и не вышли на большом экране, а эта картина осталась в кинотеатрах.

Напомним, речь идет об экранизации видеоигры Uncharted, в которой главный герой ищет потерянное сокровище и своего брата. В фильме снялись Том Холланд, Марк Уолберг и Антонио Бандерас.

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