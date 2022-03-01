Патрик Стюарт подтвердил свое участие в фильме «Доктор Стрэндж – 2»

Профессор Икс уже точно появится в новом фильме Marvel «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия». Когда вышел второй трейлер картины, фанаты разглядели лишь плечо лидера «Людей Икс» и услышали его голос. Теперь же актер Патрик Стюарт, который много лет играл этого персонажа, официально подтвердил, что он снялся в картине.

В новом интервью 81-летний артист удивился тому, как фанаты узнали его в трейлере.

«На самом деле даже я не узнал свой собственный голос. Он звучал по-другому. Может, я был простужен или еще что-то, не знаю. Я был поражен — ведь все, что они видели, это задняя часть моего плеча и, кажется, мочка моего уха, ничего больше, чтобы можно было установить связь. Но мне было приятно видеть их реакцию», — сказал Стюарт в подкасте Jake’s Takes.

Отметим, что появление Профессора Икс в «Докторе Стрэндже» знаменует собой большое событие в кинокомиксах—- пришествие «Людей Икс» в киновселенную Marvel. Однако, судя по названию фильма, сиквел про мага из Нью-Йорка может перевернуть вообще все мироздание американских супергеройских блокбастеров. Кстати, а ведь этот персонаж погиб в блокбастере «Логан» 2017 года. Киношникам придется объяснить, как он воскрес. Во второй раз.

Добавим, что дата выхода картины в России намечена на 5 мая, но недавно компания Disney наложила временный запрет на прокат своей кинопродукции в РФ из-за событий на Украине. Так что, возможно, россияне увидят «Доктора Стрэнджа – 2» гораздо позже, чем весь остальной мир.

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