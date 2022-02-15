Это вы, профессор? Второй трейлер сиквела «Доктора Стрэнджа» показал Патрика Стюарта

14 февраля студия Marvel опубликовала второй русский трейлер фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия».

Сиквел о маге в мире супергероев с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли расскажет о событиях, последовавших после фильма «Человек-паук: Нет пути домой». Доктор Стрэндж случайно открыл порталы в параллельные миры, и теперь оттуда в киновселенную Marvel прорываются самые разные существа.

Угрозой является и сам герой, точнее, его злобный двойник из параллельного мира. Много экранного времени достанется бывшему Мстителю, Алой Ведьме (Элизабет Олсен), у которой, похоже, тоже будет враждебно настроенная копия.

Трейлер показал и новую супергероиню — Америку Чавес — подростка, что может перемещаться между измерениями. Девушку сыграла канадская актриса Сочил Гомес. Но больше всего фанатов кинокомиксов взбудоражил 81-летний Патрик Стюарт, промелькнувший в ролике. Актер известен тем, что долгое время играл Профессора Икс в киновселенной людей Икс.

Роль почтенного артиста пока не раскрыта, но раз параллельные миры перемешиваются, почему бы мутантам не попасть в мир супергероев? На примере «Человека-паука» Marvel уже показала, что может смешивать разные экранизации комиксов в одну. Ждем, что «Доктор Стрэндж» продолжит заданный тренд.

В России фильм выйдет 5 мая 2022 года.

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