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Это вы, профессор? Второй трейлер сиквела «Доктора Стрэнджа» показал Патрика Стюарта

Профессор Икс может оказать влияние на киновселенную Marvel.

Это вы, профессор? Второй трейлер сиквела «Доктора Стрэнджа» показал Патрика Стюарта
«Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия». Фото: стоп-кадр из трейлера фильма 2022 года.

14 февраля студия Marvel опубликовала второй русский трейлер фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия».

Сиквел о маге в мире супергероев с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли расскажет о событиях, последовавших после фильма «Человек-паук: Нет пути домой». Доктор Стрэндж случайно открыл порталы в параллельные миры, и теперь оттуда в киновселенную Marvel прорываются самые разные существа.

Угрозой является и сам герой, точнее, его злобный двойник из параллельного мира. Много экранного времени достанется бывшему Мстителю, Алой Ведьме (Элизабет Олсен), у которой, похоже, тоже будет враждебно настроенная копия.

Трейлер показал и новую супергероиню — Америку Чавес — подростка, что может перемещаться между измерениями. Девушку сыграла канадская актриса Сочил Гомес. Но больше всего фанатов кинокомиксов взбудоражил 81-летний Патрик Стюарт, промелькнувший в ролике. Актер известен тем, что долгое время играл Профессора Икс в киновселенной людей Икс.

Роль почтенного артиста пока не раскрыта, но раз параллельные миры перемешиваются, почему бы мутантам не попасть в мир супергероев? На примере «Человека-паука» Marvel уже показала, что может смешивать разные экранизации комиксов в одну. Ждем, что «Доктор Стрэндж» продолжит заданный тренд.

В России фильм выйдет 5 мая 2022 года.

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