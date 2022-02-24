«Я был безработным»: Динклэйдж рассказал, как попал на главную роль в фильм «Сирано»

Сценарий для картины написала его жена, но она прорабатывала главную роль не для своего супруга.

24 февраля в российский прокат вышла современная голливудская экранизация классической драмы «Сирано де Бержерак» с укороченным названием «Сирано».

Главную роль в картине сыграл звезда «Игры престолов» Питер Динклэйдж, а сценарий написала его жена Эрика Шмидт. Естественно, среди зрителей тут же пошли слухи о том, что женщина написала роль под своего мужа. Но в свежем интервью 52-летний актер-карлик поспешил заверить, что это не так.

«Она определенно не писала это для меня. Когда она создала эту вещь, я просто оказался рядом в комнате и в то время был безработным, правда», — заявил Динклэйдж изданию Newsweek.

По сюжет, талантливый поэт и актер Сирано де Бержерак любит прекрасную Роксану, но сама девушка пылает страстью к другому мужчине. Тогда главный герой приходит к своему сопернику и… Нет, не вызывает его на дуэль, а предлагает ему свою помощь в том, чтобы стать романтичным и утонченным. Отказываясь от собственного счастья, поэт собирается «слепить» для девушки идеального возлюбленного.

Тот факт, что Сирано сыграл Динклэйдж, добавляет драмы в картину — мол, главные герои не могут быть вместе из-за разницы в росте. Но остановят ли эти предрассудки настоящую любовь?

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