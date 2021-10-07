Питер Динклэйдж сыграл Сирано де Бержерака в новом фильме-мюзикле

6 октября кинокомпания Metro-Goldwyn-Mayer опубликовала трейлер мюзикла «Сирано» с Питером Динклэйджем в главной роли. Звезда «Игры престолов» решил удариться в классику и снялся в фильме по драме Эдмона Ростана 1897 года «Сирано де Бержерак».

По сюжету, блистательный поэт и артист обладает неприглядной внешностью и поэтому боится открыться своей подруге, к которой давно пылает чувствами. А девушка тем временем влюбляется с первого взгляда в красавчика, который, правда, кроме внешности ничем похвастаться не может. Но главный герой настолько влюблен и благороден, что решает подружиться со своим соперником и научить его изящным словам и возвышенным чувствам. Таким образом, у красавицы появится идеальный кавалер. Вот только что останется горемычному поэту?

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Съемки картины прошли в Сицилии. Режиссером выступил Джо Райт, ранее снявший «Гордость и предубеждение» (2005), «Искупление» (2007) и «Анну Каренину» (2012). Партнершей Динклэйджа выступила американская актриса Хейли Беннетт.

Премьера фильма в Америке намечена на 25 декабря 2021 года. В российских кинотеатрах он выйдет 3 февраля 2022-го.

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