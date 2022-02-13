Тина Канделаки поделилась интересными фактами о «Голодных играх»

13 февраля на канале ТНТ начался марафон «Голодных игр». В 13:00 в эфир вышел второй фильм франшизы под названием «Голодные игры: И вспыхнет пламя», а в 15:50 и 18:15 зрителям покажут первую и вторую часть «Сойки-перешмешницы».

Тина Канделаки, которая в 2022 году возглавила канал ТНТ, поделилась интересными фактами об этой фантастической франшизе.

«Дженнифер Лоуренс было предложено полмиллиона долларов за съемки в первой части. И актриса думала целых три дня, потому что боялась испортить свою карьеру — раньше она успешно снималась в независимых фильмах. Ну а за вторую часть, которую мы покажем вслед за первой, Дженнифер получила уже 10 миллионов, — рассказала Канделаки в своем Telegram-канале. — Дональд Сазерленд увидел сценарий случайно и напросился на роль президента Сноу, потому что история напомнила ему фильм Стенли Кубрика «Тропы славы».

Глава ТНТ напомнила, что «Голодные игры» 2012 года – стал первым фильмом, выпущенным не большой шестеркой голливудских студий, который собрал в американском прокате более 400 миллионов долларов. Когда компания Lionsgate начала продавать на него билеты, продажи в первый день побили рекорд фильма «Сумерки. Сага. Затмение».

Напомним, «Голодные игры» — это экранизация романов американской писательницы Сьюзен Коллинз. Сюжет повествует о смертельном соревновании среди подростков, превращенном с шоу. Оно было создано, чтобы бывшие бунтари знали свое место в авторитарном государстве. Но новое поколение игроков вполне может устроить новый бунт против жестоких диктаторов.

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