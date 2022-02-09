Роберт Паттинсон о съемках «Бэтмена»: «Я чувствовал себя очень одиноким»

35-летний актер Роберт Паттинсон дал большое интервью журналу GQ, где рассказал неожиданные подробности о съемках нового «Бэтмена», в котором сыграл главную роль.

Звезда «Сумерек» поделился, что съемки пришлись на разгар пандемии и помогли ему эмоционально пережить все те ужасы, о которых говорили в новостях. Роберт был очень занят работой, которую сейчас называет самой сложной в своей карьере. Он был преисполнен решимости доделать «Бэтмена», даже если вот-вот случится конец света.

Тем не менее актер чувствовал себя на площадке крайне неуютно.

«Характер съемок был таким изолированным, всегда снимали ночью, просто все время было очень темно, и я чувствовал себя очень одиноким, — говорит Паттинсон. — Даже просто быть в костюме все время. На самом деле нельзя было выходить из студии в костюме, поэтому я почти не знал, что вообще происходит снаружи».

Для Роберта поставили маленькую палатку сбоку от съемочной площадки, куда он мог пойти, чтобы расслабиться. В основном он проводил время там, чудя в костюме Бэтмена.

«Я был в палатке, просто делал эмбиентную электронную музыку в костюме, глядя из-под маски. В конструкции маски есть что-то такое, что весьма затрудняет чтение книг, поэтому приходилось наклоняться вперед, чтобы смотреть из нее», — вспоминает актер.

Он провел столько времени в темноте, что, когда съемки закончились, стал похож на мертвеца — самому себе казался зеленым на фотографиях.

Кстати, Паттинсон поделился, что уже видел черновой вариант фильма, и он получился очень не похожим на все предыдущие экранизации про Бэтмена. По словам артиста, у режиссера Мэтта Ривза вышел настоящий нуарный детектив.

Напомним, что новый «Бэтмен» выйдет в кино 2 марта 2022 года.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.