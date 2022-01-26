Карлик из «Игры престолов» пристыдил студию Disney, решившую снять «Белоснежку и семь гномов»

Вслед за «Аладдином», «Мулан» и «Русалочкой» студия Disney собирается снять игровой фильм по своему культовому мультфильму «Белоснежка и семь гномов» 1938 года.

Роль злой королевы в новой картине уже отдали израильской кинодиве Галь Гадот, а недавно было объявлено, что главную героиню сыграет 20-летняя Рэйчел Зеглер — звезда недавнего мюзикла Стивена Спилберга «Вестсайдская история». Причем киношники гордятся тем, что взяли на роль «белой» (во всех смыслах) принцессы латиноамериканскую актрису.

Однако этот кастинг неожиданно не понравился звезде «Игры престолов» Питеру Динклэйджу — самому известному на сегодняшний день карлику в кино. Выступая в подкасте WTF with Marc Maron на днях, он заявил, что увидел в действиях Disney много лицемерия.

«Конкретно ни на кого не обижаюсь, но я был немного ошеломлен, когда они возгордились тем, что выбрали латиноамериканскую актрису на роль Белоснежки, — сказал 52-летний актер. — Но вы по-прежнему рассказываете историю «Белоснежки и семи гномов». Сделайте шаг назад и посмотрите, что вы делаете. Вы прогрессивны в каком-то смысле, но вы все еще делаете эту чертову историю о семи гномах, живущих вместе в пещере. Что, черт возьми, вы делаете, чуваки? Разве я ничего не сделал для изменения ситуации? Наверное, я недостаточно громкий».

Студия Disney поспешила с ответным заявлением, чтобы Динклэйдж и такие же люди, как он, не были оскорблены образом гномов в популярной сказке.

«Чтобы избежать усиления стереотипов из оригинального анимационного фильма, мы применяем другой подход к этим семи персонажам и консультируемся с членами сообщества карликов. Мы с нетерпением ждем возможности раскрыть больше подробностей, когда фильм будет запущен в производство после длительного периода разработки», — цитирует представителя студии издание Deadline.

Журналисты отметили, что фильм находится в разработке уже три года и выйдет еще через несколько лет. О том, как переосмыслить гномов, в Disney ломают голову с самого начала проекта.

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