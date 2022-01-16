«Шесть часов голым перед командой»: Брэдли Купер полностью обнажился в «Аллее кошмаров»

20 января в российских кинотеатрах выйдет новым фильм Гильермо дель Торо «Аллея кошмаров». И вот вам сразу небольшой спойлер – в этой картине будет сцена, где знаменитому актеру Брэдли Куперу впервые в его карьере пришлось сняться полностью голым.

По сценарию, главный герой фильма занимается сексом в ванне с девушкой, которую играет актриса Тони Коллетт. Для съемок этой интимной сцены 46-летнему Куперу пришлось полностью обнажиться, что для него было совсем непросто, ведь ранее он такого никогда не делал.

«Я до сих пор помню тот день, когда шесть часов был голым перед командой, и это был первый день Тони Коллетт. Это было как: «Вау!» Это было довольно тяжело», — цитирует актера издание The Hollywood Reporter.

Брэдли добавил, что не отказывался от обнаженки, потому она была обусловлена сюжетом, а не желанием запихнуть голую звезду в кадр. Добавим, что Купер является близким другом режиссера картины и доверяет ему.

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Напомним, что, несмотря на свое название, «Аллея кошмаров» — это фильм не про мистику. Это абсолютно реалистичная история, в которой аферист выдает себя за медиума, чтобы выудить деньги из богатого клиента. В картине также снялись Кейт Бланшетт, Уиллем Дефо, Рон Перлман и Руни Мара.

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