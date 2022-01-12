Режиссер «Человека-паука» перезапустит серию фильмов «Пункт назначения»

Кинофраншизу ужасов «Пункт назначения» ожидает перезапуск.

Новым фильмом, который будет уже шестым в серии, занимается студия New Line. Недавно к проекту в качестве продюсера присоединился режиссер «Человека-паука» Marvel Джон Уоттс. Он придумал новый сюжет, сейчас по его идее пишут сценарий авторы нового фильма «Крик».

Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter, отмечая, что данный хоррор выйдет на потоковом сервисе HBO Max.

Напомним, первый фильм «Пункт назначения» вышел в 2000 году, а затем последовали продолжения 2003, 2006, 2009 и 2011-го годов. Все части объединяет одна концепция: группа людей мистическим образом избегает гибели в крупной катастрофе, но затем смерть ходит за ними по пятам, забирая тех, кто ушел из ее цепких лап, одного за другим. Такая идея позволяла переносить сюжет во множество разных ситуаций с различными героями.

Фильмы этой успешной франшизы не выходили уже десять лет, и вот студия решила сделать ее перезапуск.

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