Вышел трейлер пятой части франшизы «Крик» с Кортни Кокс

Звезда «Друзей» в очередной раз устроит дуэль с маньяком.

Маньяк в кричащей маске и Кортни Кокс возвращаются: 12 октября кинокомпания Paramount Pictures опубликовала трейлер пятой части кровавой франшизы «Крик».

По сюжету, спустя 25 лет после серии жестоких смертей в маленьком городке новый убийца надел маску Призрачного лица и вышел на охоту. Он будет гоняться, как за молодыми ребятами, так и за уже бывалыми женщинами из предыдущих фильмов. Кортни Кокс, Нив Кэмпбелл и Дэвид Аркетт вернулись к своим ролям. Молодежь представляют Дилан Миннетт, Майки Мэдисон, Джек Куэйд, Дженна Ортега и другие восходящие звезды.

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В американских кинотеатрах релиз фильма назначен на 14 января 2022 года. В России — на день раньше.

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