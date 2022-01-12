Впервые за три года: на церемонии «Оскар-2022» появится ведущий

На церемонии «Оскар-2022» впервые за три года появится ведущий. Об этом заявил Крейг Эрвич, президент Hulu Originals & ABC Entertainment. Кандидатуру он не уточнил.

«Это мог быть я», — пошутил Эрвич в разговоре с изданием Variety.

Джимми Киммел был последним ведущим церемонии вручения премии Оскар в 2017 и 2018 годах. В 2019 году Академия впервые выбрала на роль ведущего Кевина Харта. Актеру пришлось отказаться от участия в церемонии из-за обвинений в оскорблении сексуальных меньшинств. Рейтинги шоу выросли, поэтому и в 2020 году решили обойтись без ведущего. В прошлом году церемония была осложнена антиковидными мерами.

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