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Брэд Питт снимется в новом фильме про гонки вместе с Льюисом Хэмилтоном

Над картиной будет работать та же команда, что сделала «Топ Ган: Мэверик».

Брэд Питт снимется в новом фильме про гонки вместе с Льюисом Хэмилтоном
Брэд Питт и Льюис Хэмилтон. Фото: globallookpress.com

Голливуду нужно больше фильмов про автомобильные гонки. После успеха «Ford против Ferrari» 2019 года американские киношники нацелились на новую картину в этой тематике.

В команду пока безымянного проекта вошли режиссер, сценарист и продюсер боевика «Топ Ган: Мэверик», который еще не вышел в кинотеатрах. А главной его звездой станет Брэд Питт. Компанию ему должен составить легенда гонок, британец Льюис Хэмилтон.

Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter, отмечая, что за возможность реализовать данный проект борются такие студии-гиганты, как Paramount, MGM, Sony и Universal, а также стримеры Netflix, Apple, Amazon и даже Disney, которая обычно не участвует в подобных «торгах». Но, несмотря на то, какая компания выиграет, зрителей, очевидно, ожидает очень крутое кино про гонки.

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