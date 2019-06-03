В Сети появился трейлер блокбастера «Форд против Феррари» с Дэймоном и Бейлом

Фильм расскажет о противостоянии двух автомагнатов на гонках 1966 на Ле-Мане.

Студия 20th Century Fox представила первый трейлер своего скоростного блокбастера «Форд против Феррари», где в главных ролях сыграли Кристиан Бейл и Мэтт Дэймон. Режиссером картины стал создатель «Логана» Джеймс Мэнголд.

Фильм снят по книге Э. Дж. Бэйма «Гоните изо всех сил: Форд, Феррари и их сражение за скорость и славу на Ле-Мане», в основу которой легли реальные события 1966 года. Это история о борьбе между двумя автомагнатами.

Сюжет рассказывает о команде эксцентричных и амбициозных американских инженеров и конструкторов, которую возглавляет автомобильный провидец Кэрролл Шелби (Мэтт Дэймон) и бесстрашный британский гонщик Кевин Майлз (Кристиан Бейл).

Генри Форд II поставил перед ними задачу разработать с нуля совершенно новый автомобиль, который сможет обойти вечно лидирующую на гонках команду Энцо Феррари.

В скоростной ленте героям придется противостоять вмешательству корпорации, законам физики и своим собственным демонам.

В трейлере Генри Форд хочет, чтобы Шелби создал самый скоростной гоночный автомобиль в мире, который победит Феррари. «Дело не в деньгах и не в скорости. За рулем должен сидеть пилот от Бога — и это Кен Майлз, чемпион по гонкам. Ему нельзя ни доверять, ни любить», — заявляет Шелби.

«Мы легче, мы быстрее и, если это не сработает, то мы хуже», — говорит Кэрролл о своем детище.

В конце трейлера Генри Форд садится в болид. «Вы готовы?», — спрашивает его конструктор. «Я был рожден готовым, мистер Шелби», — отвечает магнат, у которого после секундной поездки едва не случился инфаркт.

Зрители, которые уже успели просмотреть ролик, прочат ленте премию «Оскар».

«Я был рожден для этого фильма», — написал первый зритель. «Это фантастика! Я уже вижу Дэймона и Бейла в номинации на «Оскар»!», «Мой любимый новый фильм, а я его даже не видел!», «Джейсон Борн, Бэтмен и режиссер «Логана». Чую, что это — «Оскар», — поддержали другие.

«Без балды — фильм потрясающий!», «32 отметки «не нравится» от фанатов Феррари против 3,2 тысяч «нравится», «Кино старой школы возвращается с топовыми актерами. У бокс-офиса нет ни одного шанса выстоять!», — высказались еще одни.

«Наконец-то отличное кино о гонках!», «Первый трейлер за много лет, который меня взбудоражил! Я восхищался этой книгой на протяжении многих лет — это величайшая история об автомобилях в мире!», — подытожил знаток.

Релиз фильма намечен на 14 ноября 2019 года.