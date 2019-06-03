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В Сети появился трейлер блокбастера «Форд против Феррари» с Дэймоном и Бейлом

Фильм расскажет о противостоянии двух автомагнатов на гонках 1966 на Ле-Мане.

В Сети появился трейлер блокбастера «Форд против Феррари» с Дэймоном и Бейлом
Скоростному блокбастеру «Форд против Феррари» прочат «Оскар». Кадр из фильма "Форд пртив Феррари" (2019)

Студия 20th Century Fox представила первый трейлер своего скоростного блокбастера «Форд против Феррари», где в главных ролях сыграли Кристиан Бейл и Мэтт Дэймон. Режиссером картины стал создатель «Логана» Джеймс Мэнголд.

Фильм снят по книге Э. Дж. Бэйма «Гоните изо всех сил: Форд, Феррари и их сражение за скорость и славу на Ле-Мане», в основу которой легли реальные события 1966 года. Это история о борьбе между двумя автомагнатами.

Сюжет рассказывает о команде эксцентричных и амбициозных американских инженеров и конструкторов, которую возглавляет автомобильный провидец Кэрролл Шелби (Мэтт Дэймон) и бесстрашный британский гонщик Кевин Майлз (Кристиан Бейл).

Генри Форд II поставил перед ними задачу разработать с нуля совершенно новый автомобиль, который сможет обойти вечно лидирующую на гонках команду Энцо Феррари.

В скоростной ленте героям придется противостоять вмешательству корпорации, законам физики и своим собственным демонам.

В трейлере Генри Форд хочет, чтобы Шелби создал самый скоростной гоночный автомобиль в мире, который победит Феррари. «Дело не в деньгах и не в скорости. За рулем должен сидеть пилот от Бога — и это Кен Майлз, чемпион по гонкам. Ему нельзя ни доверять, ни любить», — заявляет Шелби.

«Мы легче, мы быстрее и, если это не сработает, то мы хуже», — говорит Кэрролл о своем детище.

В конце трейлера Генри Форд садится в болид. «Вы готовы?», — спрашивает его конструктор. «Я был рожден готовым, мистер Шелби», — отвечает магнат, у которого после секундной поездки едва не случился инфаркт.

Кадр из фильма «Форд против Феррари» (2019)

Зрители, которые уже успели просмотреть ролик, прочат ленте премию «Оскар».

«Я был рожден для этого фильма», — написал первый зритель. «Это фантастика! Я уже вижу Дэймона и Бейла в номинации на «Оскар»!», «Мой любимый новый фильм, а я его даже не видел!», «Джейсон Борн, Бэтмен и режиссер «Логана». Чую, что это — «Оскар», — поддержали другие.

«Без балды — фильм потрясающий!», «32 отметки «не нравится» от фанатов Феррари против 3,2 тысяч «нравится», «Кино старой школы возвращается с топовыми актерами. У бокс-офиса нет ни одного шанса выстоять!», — высказались еще одни.

«Наконец-то отличное кино о гонках!», «Первый трейлер за много лет, который меня взбудоражил! Я восхищался этой книгой на протяжении многих лет — это величайшая история об автомобилях в мире!», — подытожил знаток.

Релиз фильма намечен на 14 ноября 2019 года.

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В Сети появился трейлер блокбастера «Форд против Феррари» с Дэймоном и Бейлом
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