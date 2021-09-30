Сцена после титров «Венома — 2» ответила на вопрос о Человеке-пауке

В Сети появились первые отзывы о фильме «Веном — 2», который стартовал в прокате 30 сентября, и они в своей массе далеки от хвалебных. Зрители отмечают, что картина полностью идентична первой части и не нашла ничего нового. Шутки, драки компьютерных монстров и блестящий актерский состав вытягивают картину, но в плане сюжета и проработки персонажей она явно хромает.

Некоторые комментарии в Сети указывают на то, что самой интересной частью сиквела стала его сцена после титров. Это потому, что в ней дается ответ на вопрос, который давно мучил фанатов кинокомиксов: встретятся ли Человек-паук Тома Холланда и Веном Тома Харди на экране. Уже можно смело сказать — да, встреться. А дальше спойлер.

На сайте «Союз» появилось описание сцены после титров «Венома — 2» от одного из первых зрителей картины.

В финале фильма Эдди Брок и его инопланетный симбиот отправляются на отдых в пляжный домик. Приятели разговаривают о космическом прошлом пришельца, но вдруг происходит таинственная вспышка, и все вокруг меняется. По телевизору неожиданно начинают показывать новости про Человека-паука, который является преступником (на этом закончился фильм Marvel «Человек-паук: В дали от дома»). Глядя на Питера Паркера по ТВ, Веном хищно облизывает экран.

Из трейлера фильма «Человек-паук: Нет пути домой» фанаты уже знают, что супергерой обратится за помощью к Доктору Стрэнджу, и тот с помощью магии свяжем множество вселенных в одну. Таким образом к Человеку-пауку, сыгранному Томом Холландом, подадут злодеи из других экранизаций комикса. Вполне возможно, что и Веном Тома Харди будет среди них. По крайней мере, все подсказки от студий Marvel и Sony ведут к этому.

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