«Какой вообще смысл?»: Крейг не хотел возвращаться к роли Бонда после «007: Спектр»

7 октября в прокат выйдет долгожданный фильм «Не время умирать» — пятая и последняя картина о Джеймсе Бонде с Дэниелом Крейгом в главной роли. Однако знаменитый английский актер мог и не сняться в этом кино. В новом интервью он признался, что уже после четвертой части («007: Спектр» 2015 года) хотел оставить бондиану.

«Когда я начал сниматься в роли Бонда (в фильме «Казино «Рояль» 2006 года, — Прим. авт.), я полностью погрузился в это дело и был настолько физически готовым, насколько мог. Для меня это было важно — я был таким, каким должен быть мой Бонд. Я хотел, чтобы люди поверили, что я сам делаю все эти трюки, — рассказал Крейг изданию USA Today. — Однако после «Спектра» я искренне почувствовал, что больше не могу этого делать. Я подумал: «А какой вообще смысл?» Кроме того, это как минимум год моей жизни, проведенный вдали от дома. Это действительно тяжело для всех».

Здесь стоит напомнить, что актер является отцом 3-летней дочери. Также на съемках «Спектра» и «Не время умирать» он получил несколько серьезных травм, чем заставил волноваться свою семью. Однако продюсеры бондианы все-таки уговорили Крейга сняться в еще одном фильме, чтобы завершить сложную любовную линию персонажа.

В том же интервью актер поделился, что рад тому, что теперь будет меньше фанатов, просящих о селфи в культовой позе агента 007. Хотя весьма сомнительно, что зрители быстро забудут этого Бонда.

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